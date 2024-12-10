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Испугались самих себя. В Европе выступили против конфискации активов России - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Испугались самих себя. В Европе выступили против конфискации активов России
Испугались самих себя. В Европе выступили против конфискации активов России - 10.12.2024, ПРАЙМ
Испугались самих себя. В Европе выступили против конфискации активов России
Конфискация замороженных активов Российской Федерации с целью выплат Киеву чревата дестабилизацией европейской финансовой системы, предупредила в беседе с... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T19:56+0300
2024-12-10T20:00+0300
экономика
euroclear
замороженные российские активы
конфискация
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Конфискация замороженных активов Российской Федерации с целью выплат Киеву чревата дестабилизацией европейской финансовой системы, предупредила в беседе с информагентством Bloomberg глава расчетно-клиринговой системы Euroclear Валери Урбен.Как сообщает Bloomberg, глава Euroclear выражает уверенность, что "использование (российских замороженных - прим. ред.) активов создаст риски для роли евро в качестве резервной валюты, а также в целом стабильности европейских финансов".По словам Урбен, которые передает информагентство, если ЕС решит конфисковать российские активы, должна произойти "передача обязательств" Euroclear перед Российской Федерацией.При этом глава клиринговой системы подчеркнула, что конфискация российских активов создаст прецедент, который поставит под вопрос надежность Euroclear.
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euroclear, замороженные российские активы, конфискация
Экономика, Euroclear, замороженные российские активы, конфискация
19:56 10.12.2024 (обновлено: 20:00 10.12.2024)
 
Испугались самих себя. В Европе выступили против конфискации активов России

Глава Euroclear: конфискация активов России угрожает финансовой стабильности ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Конфискация замороженных активов Российской Федерации с целью выплат Киеву чревата дестабилизацией европейской финансовой системы, предупредила в беседе с информагентством Bloomberg глава расчетно-клиринговой системы Euroclear Валери Урбен.
Как сообщает Bloomberg, глава Euroclear выражает уверенность, что "использование (российских замороженных - прим. ред.) активов создаст риски для роли евро в качестве резервной валюты, а также в целом стабильности европейских финансов".
По словам Урбен, которые передает информагентство, если ЕС решит конфисковать российские активы, должна произойти "передача обязательств" Euroclear перед Российской Федерацией.
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При этом глава клиринговой системы подчеркнула, что конфискация российских активов создаст прецедент, который поставит под вопрос надежность Euroclear.
 
ЭкономикаEuroclearзамороженные российские активыконфискация
 
 
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