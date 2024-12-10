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Испугались самих себя. В Европе выступили против конфискации активов России

Испугались самих себя. В Европе выступили против конфискации активов России - 10.12.2024, ПРАЙМ

Испугались самих себя. В Европе выступили против конфискации активов России

Конфискация замороженных активов Российской Федерации с целью выплат Киеву чревата дестабилизацией европейской финансовой системы, предупредила в беседе с... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T19:56+0300

2024-12-10T19:56+0300

2024-12-10T20:00+0300

экономика

euroclear

замороженные российские активы

конфискация

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Конфискация замороженных активов Российской Федерации с целью выплат Киеву чревата дестабилизацией европейской финансовой системы, предупредила в беседе с информагентством Bloomberg глава расчетно-клиринговой системы Euroclear Валери Урбен.Как сообщает Bloomberg, глава Euroclear выражает уверенность, что "использование (российских замороженных - прим. ред.) активов создаст риски для роли евро в качестве резервной валюты, а также в целом стабильности европейских финансов".По словам Урбен, которые передает информагентство, если ЕС решит конфисковать российские активы, должна произойти "передача обязательств" Euroclear перед Российской Федерацией.При этом глава клиринговой системы подчеркнула, что конфискация российских активов создаст прецедент, который поставит под вопрос надежность Euroclear.

https://1prime.ru/20241108/ukraina-852685440.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

euroclear, замороженные российские активы, конфискация