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США выделили Киеву заем с погашением за счет доходов от российских активов

США выделили Киеву заем с погашением за счет доходов от российских активов - 10.12.2024, ПРАЙМ

США выделили Киеву заем с погашением за счет доходов от российских активов

США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T21:33+0300

2024-12-10T21:33+0300

2024-12-10T22:05+0300

экономика

сша

помощь украине

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России, говорится в заявлении американского минфина. "Сегодня министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов", - сообщили в ведомстве.

https://1prime.ru/20241108/ukraina-852685440.html

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сша, помощь украине