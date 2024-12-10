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США выделили Киеву заем с погашением за счет доходов от российских активов - 10.12.2024, ПРАЙМ
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США выделили Киеву заем с погашением за счет доходов от российских активов
США выделили Киеву заем с погашением за счет доходов от российских активов - 10.12.2024, ПРАЙМ
США выделили Киеву заем с погашением за счет доходов от российских активов
США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T21:33+0300
2024-12-10T22:05+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России, говорится в заявлении американского минфина. "Сегодня министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов", - сообщили в ведомстве.
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сша, помощь украине
Экономика, США, помощь Украине
21:33 10.12.2024 (обновлено: 22:05 10.12.2024)
 
США выделили Киеву заем с погашением за счет доходов от российских активов

США выделили Украине $20 млрд с погашением за счет доходов от российских активов

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России, говорится в заявлении американского минфина.
"Сегодня министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов", - сообщили в ведомстве.
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