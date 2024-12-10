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Российский рынок акций закрылся в минусе
Российский рынок акций закрылся в минусе - 10.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся в минусе
Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,95%, следует из данных Московской биржи. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T19:12+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,95%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 1,95%, до 2 522,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,8%, до 849,63 пункта, долларовый РТС - на 2,59%, до 794,46 пункта.
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российский рынок акций, торги
Экономика, российский рынок акций, Торги
Российский рынок акций закрылся в минусе
Мосбиржа: российский рынок акций в основную сессию упал на 1,95%
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,95%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 1,95%, до 2 522,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,8%, до 849,63 пункта, долларовый РТС - на 2,59%, до 794,46 пункта.
Российский рынок акций закрылся в плюсе