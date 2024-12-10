https://1prime.ru/20241210/aktsii-853476756.html

Российский рынок акций закрылся в минусе

Российский рынок акций закрылся в минусе - 10.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся в минусе

Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,95%, следует из данных Московской биржи. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T19:12+0300

2024-12-10T19:12+0300

2024-12-10T19:12+0300

экономика

российский рынок акций

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/65/841356574_0:77:2400:1427_1920x0_80_0_0_d7209ea3309b477783a8d378d21f8d4c.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,95%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 1,95%, до 2 522,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,8%, до 849,63 пункта, долларовый РТС - на 2,59%, до 794,46 пункта.

https://1prime.ru/20241209/aktsii-853445880.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, торги