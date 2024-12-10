https://1prime.ru/20241210/avto-853470326.html
В автосервисе раскрыли неприятную особенность китайских автомобилей
В автосервисе раскрыли неприятную особенность китайских автомобилей - 10.12.2024, ПРАЙМ
В автосервисе раскрыли неприятную особенность китайских автомобилей
Главная сложность в обслуживании китайских автомобилей - невозможность заказать для нее некоторые комплектующие, пишет портал Naavtotrasse.ru со ссылкой на... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T15:36+0300
2024-12-10T15:36+0300
2024-12-10T15:36+0300
китайские авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
сервис
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Главная сложность в обслуживании китайских автомобилей - невозможность заказать для нее некоторые комплектующие, пишет портал Naavtotrasse.ru со ссылкой на представителя сервисного центра.Как правило, автовладельцы имеют возможность самостоятельно заказывать из каталога производителя запчасти, технические жидкости и прочие детали. Но с китайскими автомобилями это не всегда получается: порой найти нужную деталь VIN-номеру машины и артикулу невозможно. Система не выдает необходимые запчасти. При этом, как правило, проблем с фильтрами, свечами и моторным маслом нет, пишет издание. А вот купить кузовные детали, оптику или элементы салона уже сложнее. На авторазборах таких запчастей пока очень мало, а заказ через официальных дилеров занимает много времени.Мелкие детали - болты, клипсы и уплотнители - приходится искать методом визуального подбора, просто выбирая похожие. Таким образом, при выборе китайского авто среди прочих факторов следует учитывать и его ремонтопригодность, делает вывод издание.
https://1prime.ru/20241202/avtomobili-853263462.html
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китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, сервис
китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, сервис
В автосервисе раскрыли неприятную особенность китайских автомобилей
Naavtotrasse: владельцы китайских авто не могут найти запчасти для них
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ.
Главная сложность в обслуживании китайских автомобилей - невозможность заказать для нее некоторые комплектующие, пишет портал Naavtotrasse.ru
со ссылкой на представителя сервисного центра.
Как правило, автовладельцы имеют возможность самостоятельно заказывать из каталога производителя запчасти, технические жидкости и прочие детали. Но с китайскими автомобилями это не всегда получается: порой найти нужную деталь VIN-номеру машины и артикулу невозможно. Система не выдает необходимые запчасти.
При этом, как правило, проблем с фильтрами, свечами и моторным маслом нет, пишет издание. А вот купить кузовные детали, оптику или элементы салона уже сложнее. На авторазборах таких запчастей пока очень мало, а заказ через официальных дилеров занимает много времени.
Мелкие детали - болты, клипсы и уплотнители - приходится искать методом визуального подбора, просто выбирая похожие.
Таким образом, при выборе китайского авто среди прочих факторов следует учитывать и его ремонтопригодность, делает вывод издание.
В одном из регионов РФ стремительно дешевеют китайские подержанные авто