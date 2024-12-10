https://1prime.ru/20241210/avto-853470326.html

В автосервисе раскрыли неприятную особенность китайских автомобилей

В автосервисе раскрыли неприятную особенность китайских автомобилей - 10.12.2024, ПРАЙМ

В автосервисе раскрыли неприятную особенность китайских автомобилей

Главная сложность в обслуживании китайских автомобилей - невозможность заказать для нее некоторые комплектующие, пишет портал Naavtotrasse.ru со ссылкой на... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T15:36+0300

2024-12-10T15:36+0300

2024-12-10T15:36+0300

китайские авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

сервис

https://cdnn.1prime.ru/img/84305/70/843057038_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_6f657ce39d8f34526e53c3ca841f5b54.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Главная сложность в обслуживании китайских автомобилей - невозможность заказать для нее некоторые комплектующие, пишет портал Naavtotrasse.ru со ссылкой на представителя сервисного центра.Как правило, автовладельцы имеют возможность самостоятельно заказывать из каталога производителя запчасти, технические жидкости и прочие детали. Но с китайскими автомобилями это не всегда получается: порой найти нужную деталь VIN-номеру машины и артикулу невозможно. Система не выдает необходимые запчасти. При этом, как правило, проблем с фильтрами, свечами и моторным маслом нет, пишет издание. А вот купить кузовные детали, оптику или элементы салона уже сложнее. На авторазборах таких запчастей пока очень мало, а заказ через официальных дилеров занимает много времени.Мелкие детали - болты, клипсы и уплотнители - приходится искать методом визуального подбора, просто выбирая похожие. Таким образом, при выборе китайского авто среди прочих факторов следует учитывать и его ремонтопригодность, делает вывод издание.

https://1prime.ru/20241202/avtomobili-853263462.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, сервис