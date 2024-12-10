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Эксперты прогнозируют рост продаж автобусов в России
Эксперты прогнозируют рост продаж автобусов в России - 10.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют рост продаж автобусов в России
Продажи автобусов в России в 2024 году составят порядка 19 тысяч единиц, что на 15% превышает результат 2023 года, следует из презентации директора департамента | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T18:22+0300
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экономика
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Продажи автобусов в России в 2024 году составят порядка 19 тысяч единиц, что на 15% превышает результат 2023 года, следует из презентации директора департамента маркетинга компаний ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ Максима Карова, представленной на полях форума "Urbantrans 2024". По его прогнозу, в 2025 году продажи сократятся на 25-40%, до 11,5-14,2 тысяч автобусов, а до 2029 года они не превысят показатель в 17 тысяч машин. Говоря об автобусах, купленных за средства федерального бюджета, он отметил недостаточный для выполнения плана по обновлению парка уровень продаж в районе 4,8 тысяч машин, который держится на протяжении последних пяти лет. "Но мы понимаем, что этого мало… для того, чтобы переломить тренд устаревания парка. Чтобы переломить тренд, нам нужно городских автобусов порядка 7,5 тысяч, а ещё лучше 8 тысяч. Но мы все-таки рассчитываем, что до уровня 2014 года в 2,3 тысячи единиц мы в следующих периодах не упадем", - сказал он. В 2024 году с помощью бюджетных средств было обновлено около 7,5 тысяч единиц техники общественного транспорта, среди которых автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи. А в 2025 году цифры сократятся до 0,8-1 тысячи автобусов, обозначил он в презентации. "Федеральная программа обновления 30 тысяч единиц должна быть выполнена… Если мы получим большой провал в 2025 году, значит, она будет выходить на большие объемы в 2029-2030 годам, когда она должна быть завершена", - уточнил Каров.
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продажи, прогноз
Экономика, продажи, прогноз
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Продажи автобусов в России в 2024 году составят порядка 19 тысяч единиц, что на 15% превышает результат 2023 года, следует из презентации директора департамента маркетинга компаний ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ Максима Карова, представленной на полях форума "Urbantrans 2024".
По его прогнозу, в 2025 году продажи сократятся на 25-40%, до 11,5-14,2 тысяч автобусов, а до 2029 года они не превысят показатель в 17 тысяч машин.
Говоря об автобусах, купленных за средства федерального бюджета, он отметил недостаточный для выполнения плана по обновлению парка уровень продаж в районе 4,8 тысяч машин, который держится на протяжении последних пяти лет.
"Но мы понимаем, что этого мало… для того, чтобы переломить тренд устаревания парка. Чтобы переломить тренд, нам нужно городских автобусов порядка 7,5 тысяч, а ещё лучше 8 тысяч. Но мы все-таки рассчитываем, что до уровня 2014 года в 2,3 тысячи единиц мы в следующих периодах не упадем", - сказал он.
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В 2024 году с помощью бюджетных средств было обновлено около 7,5 тысяч единиц техники общественного транспорта, среди которых автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи. А в 2025 году цифры сократятся до 0,8-1 тысячи автобусов, обозначил он в презентации.
"Федеральная программа обновления 30 тысяч единиц должна быть выполнена… Если мы получим большой провал в 2025 году, значит, она будет выходить на большие объемы в 2029-2030 годам, когда она должна быть завершена", - уточнил Каров.