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Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России
Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России - 10.12.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России
Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T09:22+0300
2024-12-10T09:22+0300
2024-12-10T09:22+0300
россия
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инфляция
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Цены могут быть более стабильными. Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие пока не предполагаются", - сказал Мантуров.
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россия, авторынок рф, инфляция
РОССИЯ, авторынок РФ, инфляция
Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России
Мантуров: инфляция не дает снизиться ценам на авто