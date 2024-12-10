https://1prime.ru/20241210/avtomobil-853459493.html

Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России

Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России - 10.12.2024, ПРАЙМ

Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России

Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T09:22+0300

2024-12-10T09:22+0300

2024-12-10T09:22+0300

россия

авторынок рф

инфляция

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Цены могут быть более стабильными. Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие пока не предполагаются", - сказал Мантуров.

https://1prime.ru/20241206/inflyatsiya-853377938.html

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россия, авторынок рф, инфляция