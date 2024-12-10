Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России - 10.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241210/avtomobil-853459493.html
Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России
Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России - 10.12.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России
Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T09:22+0300
2024-12-10T09:22+0300
россия
авторынок рф
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Цены могут быть более стабильными. Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие пока не предполагаются", - сказал Мантуров.
https://1prime.ru/20241206/inflyatsiya-853377938.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_817918f6ed88a6c61ddc9859a94846c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок рф, инфляция
РОССИЯ, авторынок РФ, инфляция
09:22 10.12.2024
 
Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России

Мантуров: инфляция не дает снизиться ценам на авто

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Цены могут быть более стабильными. Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие пока не предполагаются", - сказал Мантуров.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
ЦБ: инфляция может превысить прогноз по итогам года
6 декабря, 09:57
 
РОССИЯавторынок РФинфляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала