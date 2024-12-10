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Мантуров оценил необходимость господдержки для российского автопрома
Мантуров оценил необходимость господдержки для российского автопрома - 10.12.2024, ПРАЙМ
Мантуров оценил необходимость господдержки для российского автопрома
Государственная поддержка является для автопроизводителей демпфером, который не допускает роста цен на машины в России, заявил РИА Новости первый вице-премьер... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T10:09+0300
2024-12-10T10:09+0300
2024-12-10T10:13+0300
россия
авторынок рф
автопром
денис мантуров
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Государственная поддержка является для автопроизводителей демпфером, который не допускает роста цен на машины в России, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ранее Мантуров сообщил агентству, что инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными. "Производители, имея государственную поддержку, они, собственно, и обеспечивают тот демпфер, чтобы не допускать резкого повышения цен", - сказал Мантуров.
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россия, авторынок рф, автопром, денис мантуров
РОССИЯ, авторынок РФ, автопром, Денис Мантуров
Мантуров оценил необходимость господдержки для российского автопрома
Мантуров: господдержка для автопрома служит демпфером, сдерживающим рост цен
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Государственная поддержка является для автопроизводителей демпфером, который не допускает роста цен на машины в России, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Ранее Мантуров сообщил агентству, что инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными.
"Производители, имея государственную поддержку, они, собственно, и обеспечивают тот демпфер, чтобы не допускать резкого повышения цен", - сказал Мантуров.
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