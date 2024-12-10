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В Госдуме прокомментировали идею использования банками России мессенджеров

В Госдуме прокомментировали идею использования банками России мессенджеров - 10.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали идею использования банками России мессенджеров

Инициатива Минцифры, согласно которой сотрудники государственных ведомств и банков смогут связываться с клиентами через российские мессенджеры после... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T10:41+0300

2024-12-10T10:41+0300

2024-12-10T10:41+0300

мошенничество

россия

госдума

банки

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МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Инициатива Минцифры, согласно которой сотрудники государственных ведомств и банков смогут связываться с клиентами через российские мессенджеры после подтверждения через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), ориентирована на борьбу с мошенниками, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Минцифры РФ прорабатывает инициативу, согласно которой сотрудники государственных ведомств и банков смогут связываться с клиентами через российские мессенджеры после подтверждения через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), говорится в сообщении министерства. "Инициатива Минцифры, как мне представляется, больше ориентирована на борьбу с мошенниками. Ведь выдавать себя за госслужащих и банковских сотрудников – их излюбленный прием. Поэтому идея изолировать рабочую коммуникацию этих профессий в контуре российских мессенджеров может оказаться эффективной мерой борьбы с мошенниками. Особенно если мессенджеры внедрят те механизмы аутентификации, о которых говорится в законопроекте", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что если эта инициатива будет принята, необходимо донести до граждан мысль о том, что сотрудники банков и представители операторов связи не звонят и не пишут клиентам в иностранных мессенджерах. "В принципе, эту информационную кампанию можно начинать уже сейчас – ведь запрет, который Минцифры предлагает ввести на законодательном уровне, уже фактически действует во всех уважающих себя организациях", - заключил он.

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россия, госдума, банки