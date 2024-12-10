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Экс-главу банка БКФ Миримскую осудили на 19 лет
Экс-главу банка БКФ Миримскую осудили на 19 лет - 10.12.2024, ПРАЙМ
Экс-главу банка БКФ Миримскую осудили на 19 лет
В Москве осудили экс-председателя совета директоров банка БКФ Ольгу Миримскую и приговорили ее к 19 годам колонии. Об этом агентству РИА Новости рассказали в... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T13:48+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. В Москве осудили экс-председателя совета директоров банка БКФ Ольгу Миримскую и приговорили ее к 19 годам колонии. Об этом агентству РИА Новости рассказали в московском Измайловском суде.Отмечается, что бывшая глава БКФ была осуждена за три попытки подкупить судей. Кроме того, она подозревается в даче взятки следователю Юрию Носову в виде автомобиля стоимостью в 1,8 миллиона долларов.Кроме того, Миримская получила штраф в размере 400 миллионов рублей. Прокурор призвала назначить Миримской 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 миллионов рублей.
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россия, суд, бкф
Экс-главу банка БКФ Миримскую осудили на 19 лет
Экс-глава банка БКФ Ольга Миримская осуждена в Москве на 19 лет
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. В Москве осудили экс-председателя совета директоров банка БКФ Ольгу Миримскую и приговорили ее к 19 годам колонии. Об этом агентству РИА Новости рассказали в московском Измайловском суде.
Отмечается, что бывшая глава БКФ была осуждена за три попытки подкупить судей. Кроме того, она подозревается в даче взятки следователю Юрию Носову в виде автомобиля стоимостью в 1,8 миллиона долларов.
Кроме того, Миримская получила штраф в размере 400 миллионов рублей. Прокурор призвала назначить Миримской 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 миллионов рублей.
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