Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Boeing возобновил производство одного типа самолетов, пишет СМИ - 10.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241210/boeing-853459155.html
Boeing возобновил производство одного типа самолетов, пишет СМИ
Boeing возобновил производство одного типа самолетов, пишет СМИ - 10.12.2024, ПРАЙМ
Boeing возобновил производство одного типа самолетов, пишет СМИ
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing возобновила производство своего флагманского лайнера 737 MAX, в отношении которого неоднократно возникали вопросы | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T08:59+0300
2024-12-10T08:59+0300
сша
boeing
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/99/840169926_0:230:3182:2020_1920x0_80_0_0_8c06152b17129925e0e43a43ea8494c9.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing возобновила производство своего флагманского лайнера 737 MAX, в отношении которого неоднократно возникали вопросы о его безопасности, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Boeing возобновил производство своего самого продаваемого реактивного лайнера 737 MAX на прошлой неделе, примерно через месяц после окончания семинедельной забастовки 33 тысяч рабочих завода", - пишет агентство. Отмечается, что возобновление работы производственной линии 737 MAX имеет важное значение для восстановления сильно обремененного долгами авиапроизводителя. При этом у Boeing есть уже около 4,2 тысячи заказов на этот самолет. Ранее профсоюз механиков, которые строят самолеты Boeing 737, 777 и 767, объявил забастовку, причиной которой стало предложение корпорацией профсоюзу подъема заработных плат на 25% в течение четырех лет вместо требуемых рабочими 40%. В ноябре члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации спустя семи недель забастовки. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов. В 2018 году самолет Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии, а в 2019 в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек. Родственники жертв обратились в министерство юстиции США с просьбой взыскать с компании 24,7 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20241112/boeing-852777378.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/99/840169926_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_7ed39fab695751da76751468721c07b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, boeing, самолет
США, Boeing, самолет
08:59 10.12.2024
 
Boeing возобновил производство одного типа самолетов, пишет СМИ

Reuters: Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing возобновила производство своего флагманского лайнера 737 MAX, в отношении которого неоднократно возникали вопросы о его безопасности, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Boeing возобновил производство своего самого продаваемого реактивного лайнера 737 MAX на прошлой неделе, примерно через месяц после окончания семинедельной забастовки 33 тысяч рабочих завода", - пишет агентство.
Отмечается, что возобновление работы производственной линии 737 MAX имеет важное значение для восстановления сильно обремененного долгами авиапроизводителя. При этом у Boeing есть уже около 4,2 тысячи заказов на этот самолет.
Боинг 737-700 - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
Заказы Boeing в октябре снизились на три процента к сентябрю
12 ноября, 20:11
Ранее профсоюз механиков, которые строят самолеты Boeing 737, 777 и 767, объявил забастовку, причиной которой стало предложение корпорацией профсоюзу подъема заработных плат на 25% в течение четырех лет вместо требуемых рабочими 40%. В ноябре члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации спустя семи недель забастовки.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
В 2018 году самолет Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии, а в 2019 в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек. Родственники жертв обратились в министерство юстиции США с просьбой взыскать с компании 24,7 миллиарда долларов.
 
СШАBoeingсамолет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала