https://1prime.ru/20241210/boeing-853459155.html

Boeing возобновил производство одного типа самолетов, пишет СМИ

Boeing возобновил производство одного типа самолетов, пишет СМИ - 10.12.2024, ПРАЙМ

Boeing возобновил производство одного типа самолетов, пишет СМИ

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing возобновила производство своего флагманского лайнера 737 MAX, в отношении которого неоднократно возникали вопросы | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T08:59+0300

2024-12-10T08:59+0300

2024-12-10T08:59+0300

сша

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing возобновила производство своего флагманского лайнера 737 MAX, в отношении которого неоднократно возникали вопросы о его безопасности, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Boeing возобновил производство своего самого продаваемого реактивного лайнера 737 MAX на прошлой неделе, примерно через месяц после окончания семинедельной забастовки 33 тысяч рабочих завода", - пишет агентство. Отмечается, что возобновление работы производственной линии 737 MAX имеет важное значение для восстановления сильно обремененного долгами авиапроизводителя. При этом у Boeing есть уже около 4,2 тысячи заказов на этот самолет. Ранее профсоюз механиков, которые строят самолеты Boeing 737, 777 и 767, объявил забастовку, причиной которой стало предложение корпорацией профсоюзу подъема заработных плат на 25% в течение четырех лет вместо требуемых рабочими 40%. В ноябре члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации спустя семи недель забастовки. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов. В 2018 году самолет Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии, а в 2019 в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек. Родственники жертв обратились в министерство юстиции США с просьбой взыскать с компании 24,7 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20241112/boeing-852777378.html

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сша, boeing, самолет