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Гросси сообщил об атаке на автомобиль миссии МАГАТЭ - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Гросси сообщил об атаке на автомобиль миссии МАГАТЭ
Гросси сообщил об атаке на автомобиль миссии МАГАТЭ - 10.12.2024, ПРАЙМ
Гросси сообщил об атаке на автомобиль миссии МАГАТЭ
Автомобиль миссии МАГАТЭ подвергся атаке беспилотником на дороге к ЗАЭС, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Видеоролик с заявлением главы... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T22:31+0300
2024-12-10T22:32+0300
происшествия
рафаэль гросси
магатэ
беспилотник
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ВЕНА, 10 дек - ПРАЙМ. Автомобиль миссии МАГАТЭ подвергся атаке беспилотником на дороге к ЗАЭС, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Видеоролик с заявлением главы агентства размещен на официальной странице МАГАТЭ в социальной сети Х.По словам Гросси, один из автомобилей экспертов агентства был атакован беспилотника на украинской территории."К счастью, обошлось без жертв, и наши сотрудники находятся в безопасности", - заявил глава агентства. Он подчеркнул, что ранее уже говорил о недопустимости атак на атомные электростанции, а наносить удары "по тем, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо".
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рафаэль гросси, магатэ, беспилотник
Происшествия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, беспилотник
22:31 10.12.2024 (обновлено: 22:32 10.12.2024)
 
Гросси сообщил об атаке на автомобиль миссии МАГАТЭ

Гросси: беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ на дороге к ЗАЭС

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ВЕНА, 10 дек - ПРАЙМ. Автомобиль миссии МАГАТЭ подвергся атаке беспилотником на дороге к ЗАЭС, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Видеоролик с заявлением главы агентства размещен на официальной странице МАГАТЭ в социальной сети Х.
По словам Гросси, один из автомобилей экспертов агентства был атакован беспилотника на украинской территории.
"К счастью, обошлось без жертв, и наши сотрудники находятся в безопасности", - заявил глава агентства.
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Он подчеркнул, что ранее уже говорил о недопустимости атак на атомные электростанции, а наносить удары "по тем, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо".
 
ПроисшествияРафаэль ГроссиМАГАТЭбеспилотник
 
 
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