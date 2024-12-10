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Гросси сообщил об атаке на автомобиль миссии МАГАТЭ

Гросси сообщил об атаке на автомобиль миссии МАГАТЭ - 10.12.2024, ПРАЙМ

Гросси сообщил об атаке на автомобиль миссии МАГАТЭ

Автомобиль миссии МАГАТЭ подвергся атаке беспилотником на дороге к ЗАЭС, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Видеоролик с заявлением главы... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T22:31+0300

2024-12-10T22:31+0300

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происшествия

рафаэль гросси

магатэ

беспилотник

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ВЕНА, 10 дек - ПРАЙМ. Автомобиль миссии МАГАТЭ подвергся атаке беспилотником на дороге к ЗАЭС, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Видеоролик с заявлением главы агентства размещен на официальной странице МАГАТЭ в социальной сети Х.По словам Гросси, один из автомобилей экспертов агентства был атакован беспилотника на украинской территории."К счастью, обошлось без жертв, и наши сотрудники находятся в безопасности", - заявил глава агентства. Он подчеркнул, что ранее уже говорил о недопустимости атак на атомные электростанции, а наносить удары "по тем, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рафаэль гросси, магатэ, беспилотник