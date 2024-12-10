https://1prime.ru/20241210/byudzhet-853471269.html
Путин раскрыл долю расходной части бюджета на социальные обязательства
Путин раскрыл долю расходной части бюджета на социальные обязательства - 10.12.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл долю расходной части бюджета на социальные обязательства
Четверть расходов бюджета РФ заложена на исполнение социальных обязательств перед гражданами, заявил президент России Владимир Путин. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T16:03+0300
2024-12-10T16:03+0300
2024-12-10T16:03+0300
владимир путин
россия
система здравоохранения
системы здравоохранения
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Четверть расходов бюджета РФ заложена на исполнение социальных обязательств перед гражданами, заявил президент России Владимир Путин."Так, на эти цели (социальные обязательства - ред.) запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета. Хотя правильным было бы здесь говорить не о расходах, а об инвестициях", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он заверил, что власти России выполняют все социальные обязательства, несмотря на стоящие сейчас перед страной трудности. Одна из основных задач - обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни в России, сохранение здоровья граждан. Для этого необходима четкая работа первичного звена здравоохранения, а медпомощь и лекарства должны быть доступны людям на всей территории страны, сказал Путин.
https://1prime.ru/20241210/putin-853470914.html
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LIVE: Путин проводит заседание СПЧ в режиме видеосвязи
LIVE: Путин проводит заседание СПЧ в режиме видеосвязи
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владимир путин, россия, система здравоохранения, системы здравоохранения
Владимир Путин, РОССИЯ, система здравоохранения, системы здравоохранения
Путин раскрыл долю расходной части бюджета на социальные обязательства
Путин: на исполнение социальных обязательств заложена четверть расходов бюджета
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Четверть расходов бюджета РФ заложена на исполнение социальных обязательств перед гражданами, заявил президент России Владимир Путин.
"Так, на эти цели (социальные обязательства - ред.) запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета. Хотя правильным было бы здесь говорить не о расходах, а об инвестициях", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он заверил, что власти России выполняют все социальные обязательства, несмотря на стоящие сейчас перед страной трудности.
Одна из основных задач - обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни в России, сохранение здоровья граждан. Для этого необходима четкая работа первичного звена здравоохранения, а медпомощь и лекарства должны быть доступны людям на всей территории страны, сказал Путин.
Путин: Россия должна отвечать на информационные атаки Запада