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Путин раскрыл долю расходной части бюджета на социальные обязательства

Путин раскрыл долю расходной части бюджета на социальные обязательства - 10.12.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл долю расходной части бюджета на социальные обязательства

Четверть расходов бюджета РФ заложена на исполнение социальных обязательств перед гражданами, заявил президент России Владимир Путин. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T16:03+0300

2024-12-10T16:03+0300

2024-12-10T16:03+0300

владимир путин

россия

система здравоохранения

системы здравоохранения

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Четверть расходов бюджета РФ заложена на исполнение социальных обязательств перед гражданами, заявил президент России Владимир Путин."Так, на эти цели (социальные обязательства - ред.) запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета. Хотя правильным было бы здесь говорить не о расходах, а об инвестициях", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он заверил, что власти России выполняют все социальные обязательства, несмотря на стоящие сейчас перед страной трудности. Одна из основных задач - обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни в России, сохранение здоровья граждан. Для этого необходима четкая работа первичного звена здравоохранения, а медпомощь и лекарства должны быть доступны людям на всей территории страны, сказал Путин.

https://1prime.ru/20241210/putin-853470914.html

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владимир путин, россия, система здравоохранения, системы здравоохранения