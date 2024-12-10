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"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире - 10.12.2024, ПРАЙМ
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"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире
"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире - 10.12.2024, ПРАЙМ
"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире
Всего в мире было зарегистрировано более 7 миллионов смертей от COVID-19, но истинные цифры в три раза выше, заявил на брифинге глава Всемирной организации... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T19:32+0300
2024-12-10T19:33+0300
воз
covid-19
смертность
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ЖЕНЕВА, 10 дек - ПРАЙМ. Всего в мире было зарегистрировано более 7 миллионов смертей от COVID-19, но истинные цифры в три раза выше, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "В общей сложности ВОЗ сообщили о более чем семи миллионах смертей от COVID-19 во всем мире, но мы считаем, что истинные цифры в три раза выше", - сказал он. По состоянию на 21 июля 2024 года во всём мире было зарегистрировано более 775 миллионов подтвержденных случаев и более семи миллионов смертей.
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воз, covid-19, смертность
ВОЗ, COVID-19, смертность
19:32 10.12.2024 (обновлено: 19:33 10.12.2024)
 
"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире

ВОЗ: в мире зафиксировано 7 млн смертей от COVID, но истинные цифры втрое выше

© Центр по контролю и профилактике заболеваний США | Перейти в медиабанкCOVID-19
COVID-19
© Центр по контролю и профилактике заболеваний США
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ЖЕНЕВА, 10 дек - ПРАЙМ. Всего в мире было зарегистрировано более 7 миллионов смертей от COVID-19, но истинные цифры в три раза выше, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В общей сложности ВОЗ сообщили о более чем семи миллионах смертей от COVID-19 во всем мире, но мы считаем, что истинные цифры в три раза выше", - сказал он.
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По состоянию на 21 июля 2024 года во всём мире было зарегистрировано более 775 миллионов подтвержденных случаев и более семи миллионов смертей.
 
ВОЗCOVID-19смертность
 
 
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