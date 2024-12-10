https://1prime.ru/20241210/covid-19-853477152.html
"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире
"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире - 10.12.2024, ПРАЙМ
"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире
Всего в мире было зарегистрировано более 7 миллионов смертей от COVID-19, но истинные цифры в три раза выше, заявил на брифинге глава Всемирной организации... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T19:32+0300
2024-12-10T19:32+0300
2024-12-10T19:33+0300
воз
covid-19
смертность
https://cdnn.1prime.ru/img/83546/20/835462056_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_f1ad1b1a8a6806bcd7e09c17d0dd5fc0.jpg
ЖЕНЕВА, 10 дек - ПРАЙМ. Всего в мире было зарегистрировано более 7 миллионов смертей от COVID-19, но истинные цифры в три раза выше, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "В общей сложности ВОЗ сообщили о более чем семи миллионах смертей от COVID-19 во всем мире, но мы считаем, что истинные цифры в три раза выше", - сказал он. По состоянию на 21 июля 2024 года во всём мире было зарегистрировано более 775 миллионов подтвержденных случаев и более семи миллионов смертей.
https://1prime.ru/20241010/kovid-852102882.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83546/20/835462056_0:256:2049:1792_1920x0_80_0_0_262bc331a00169d07a78ef9df1939c2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, covid-19, смертность
ВОЗ, COVID-19, смертность
"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире
ВОЗ: в мире зафиксировано 7 млн смертей от COVID, но истинные цифры втрое выше
ЖЕНЕВА, 10 дек - ПРАЙМ. Всего в мире было зарегистрировано более 7 миллионов смертей от COVID-19, но истинные цифры в три раза выше, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В общей сложности ВОЗ сообщили о более чем семи миллионах смертей от COVID-19 во всем мире, но мы считаем, что истинные цифры в три раза выше", - сказал он.
В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19
По состоянию на 21 июля 2024 года во всём мире было зарегистрировано более 775 миллионов подтвержденных случаев и более семи миллионов смертей.