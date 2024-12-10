https://1prime.ru/20241210/covid-19-853477152.html

"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире

"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире - 10.12.2024, ПРАЙМ

"Истинные цифры втрое выше". ВОЗ оценила число смертей от COVID-19 мире

Всего в мире было зарегистрировано более 7 миллионов смертей от COVID-19, но истинные цифры в три раза выше, заявил на брифинге глава Всемирной организации... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T19:32+0300

2024-12-10T19:32+0300

2024-12-10T19:33+0300

воз

covid-19

смертность

https://cdnn.1prime.ru/img/83546/20/835462056_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_f1ad1b1a8a6806bcd7e09c17d0dd5fc0.jpg

ЖЕНЕВА, 10 дек - ПРАЙМ. Всего в мире было зарегистрировано более 7 миллионов смертей от COVID-19, но истинные цифры в три раза выше, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "В общей сложности ВОЗ сообщили о более чем семи миллионах смертей от COVID-19 во всем мире, но мы считаем, что истинные цифры в три раза выше", - сказал он. По состоянию на 21 июля 2024 года во всём мире было зарегистрировано более 775 миллионов подтвержденных случаев и более семи миллионов смертей.

https://1prime.ru/20241010/kovid-852102882.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

воз, covid-19, смертность