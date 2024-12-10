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Портфель рублевых депозитов в российских банках вырос почти на треть
Портфель рублевых депозитов в российских банках вырос почти на треть - 10.12.2024, ПРАЙМ
Портфель рублевых депозитов в российских банках вырос почти на треть
Портфель рублевых депозитов россиян в банках РФ в октябре вырос на 30,7% в годовом выражении, это вблизи уровня сентября и многолетних максимумов, говорится в... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T20:38+0300
2024-12-10T20:38+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Портфель рублевых депозитов россиян в банках РФ в октябре вырос на 30,7% в годовом выражении, это вблизи уровня сентября и многолетних максимумов, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "В октябре сберегательная активность населения оставалась высокой. Годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках сложился вблизи уровня сентября и многолетних максимумов, составив 30,7%", - сказано в материалах. При этом отмечается, что опережающий рост краткосрочных ставок стимулировал вкладчиков направлять существенную часть накоплений на рублевые вклады сроком от трех месяцев до 1 года и использовать для этого в том числе средства с рублевых текущих счетов, а также счетов и вкладов в валюте – за месяц сокращение остатков в этих сегментах заметно ускорилось. Вместе с тем динамика рублевых долгосрочных вкладов в октябре оставалась стабильной: приток средств на них хоть и уступал августу-сентябрю, но за счет эффекта низкой базы позволил вкладу этого сегмента в годовой прирост совокупного депозитного портфеля вернуться в область положительных значений впервые с конца 2021 года.
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депозиты
Портфель рублевых депозитов в российских банках вырос почти на треть
ЦБ: портфель рублевых депозитов россиян в банках РФ в октябре вырос на 30,7%
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Портфель рублевых депозитов россиян в банках РФ в октябре вырос на 30,7% в годовом выражении, это вблизи уровня сентября и многолетних максимумов, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"В октябре сберегательная активность населения оставалась высокой. Годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках сложился вблизи уровня сентября и многолетних максимумов, составив 30,7%", - сказано в материалах.
При этом отмечается, что опережающий рост краткосрочных ставок стимулировал вкладчиков направлять существенную часть накоплений на рублевые вклады сроком от трех месяцев до 1 года и использовать для этого в том числе средства с рублевых текущих счетов, а также счетов и вкладов в валюте – за месяц сокращение остатков в этих сегментах заметно ускорилось.
Уже недолго. Когда будет пик ставок по вкладам
Вместе с тем динамика рублевых долгосрочных вкладов в октябре оставалась стабильной: приток средств на них хоть и уступал августу-сентябрю, но за счет эффекта низкой базы позволил вкладу этого сегмента в годовой прирост совокупного депозитного портфеля вернуться в область положительных значений впервые с конца 2021 года.