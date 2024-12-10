https://1prime.ru/20241210/dku-853478721.html

В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам

В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам - 10.12.2024, ПРАЙМ

В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам

Продолжающееся повышение ставок по долгосрочным депозитам свидетельствует о сохранении уверенности банков, что денежно-кредитные условия будут оставаться... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T21:22+0300

2024-12-10T21:22+0300

2024-12-10T21:23+0300

экономика

дкп

ставки по вкладам

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Продолжающееся повышение ставок по долгосрочным депозитам свидетельствует о сохранении уверенности банков, что денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими длительное время, говорится в подготовленном ЦБ РФ информационно-аналитическом материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "Продолжающееся и в целом более однородное повышение депозитных ставок в долгосрочном сегменте свидетельствует о сохранении уверенности банков в том, что ДКУ будут оставаться жесткими в течение длительного времени", - говорится в материале. Отмечается, что повышение ключевой ставки на заседании в октябре нашло отражение в динамике ставок по розничным депозитам. При этом, в отличие от августа-сентября, когда рост депозитных ставок в краткосрочном сегменте был сопоставим с ростом ставок в долгосрочном сегменте или уступал ему, в конце октября ряд крупнейших игроков рынка существенно пересмотрели вверх именно краткосрочные ставки. В результате по итогам месяца их среднерыночный уровень сложился выше уровня долгосрочных ставок. "Смещение спреда коротких и длинных ставок по депозитам в положительную область может отражать реакцию на более существенное ужесточение ДКП в сравнении с ожиданиями большинства участников рынка до заседания в октябре, а также на заявление Банка России о возможности повышения ключевой ставки в декабре", - сказано в материале.

https://1prime.ru/20241210/depozity-853478043.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дкп, ставки по вкладам