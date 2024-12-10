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В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам - 10.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241210/dku-853478721.html
В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам
В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам - 10.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам
Продолжающееся повышение ставок по долгосрочным депозитам свидетельствует о сохранении уверенности банков, что денежно-кредитные условия будут оставаться... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T21:22+0300
2024-12-10T21:23+0300
экономика
дкп
ставки по вкладам
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Продолжающееся повышение ставок по долгосрочным депозитам свидетельствует о сохранении уверенности банков, что денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими длительное время, говорится в подготовленном ЦБ РФ информационно-аналитическом материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "Продолжающееся и в целом более однородное повышение депозитных ставок в долгосрочном сегменте свидетельствует о сохранении уверенности банков в том, что ДКУ будут оставаться жесткими в течение длительного времени", - говорится в материале. Отмечается, что повышение ключевой ставки на заседании в октябре нашло отражение в динамике ставок по розничным депозитам. При этом, в отличие от августа-сентября, когда рост депозитных ставок в краткосрочном сегменте был сопоставим с ростом ставок в долгосрочном сегменте или уступал ему, в конце октября ряд крупнейших игроков рынка существенно пересмотрели вверх именно краткосрочные ставки. В результате по итогам месяца их среднерыночный уровень сложился выше уровня долгосрочных ставок. "Смещение спреда коротких и длинных ставок по депозитам в положительную область может отражать реакцию на более существенное ужесточение ДКП в сравнении с ожиданиями большинства участников рынка до заседания в октябре, а также на заявление Банка России о возможности повышения ключевой ставки в декабре", - сказано в материале.
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дкп, ставки по вкладам
Экономика, ДКП, ставки по вкладам
21:22 10.12.2024 (обновлено: 21:23 10.12.2024)
 
В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам

ЦБ: рост ставок по вкладам говорит об уверенности в длительноcти жестких ДКУ

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Продолжающееся повышение ставок по долгосрочным депозитам свидетельствует о сохранении уверенности банков, что денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими длительное время, говорится в подготовленном ЦБ РФ информационно-аналитическом материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"Продолжающееся и в целом более однородное повышение депозитных ставок в долгосрочном сегменте свидетельствует о сохранении уверенности банков в том, что ДКУ будут оставаться жесткими в течение длительного времени", - говорится в материале.
Отмечается, что повышение ключевой ставки на заседании в октябре нашло отражение в динамике ставок по розничным депозитам. При этом, в отличие от августа-сентября, когда рост депозитных ставок в краткосрочном сегменте был сопоставим с ростом ставок в долгосрочном сегменте или уступал ему, в конце октября ряд крупнейших игроков рынка существенно пересмотрели вверх именно краткосрочные ставки.
В результате по итогам месяца их среднерыночный уровень сложился выше уровня долгосрочных ставок.
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"Смещение спреда коротких и длинных ставок по депозитам в положительную область может отражать реакцию на более существенное ужесточение ДКП в сравнении с ожиданиями большинства участников рынка до заседания в октябре, а также на заявление Банка России о возможности повышения ключевой ставки в декабре", - сказано в материале.
 
ЭкономикаДКПставки по вкладам
 
 
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