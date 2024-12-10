https://1prime.ru/20241210/dku-853478721.html
В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам
В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам - 10.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам
Продолжающееся повышение ставок по долгосрочным депозитам свидетельствует о сохранении уверенности банков, что денежно-кредитные условия будут оставаться... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T21:22+0300
2024-12-10T21:22+0300
2024-12-10T21:23+0300
экономика
дкп
ставки по вкладам
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Продолжающееся повышение ставок по долгосрочным депозитам свидетельствует о сохранении уверенности банков, что денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими длительное время, говорится в подготовленном ЦБ РФ информационно-аналитическом материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "Продолжающееся и в целом более однородное повышение депозитных ставок в долгосрочном сегменте свидетельствует о сохранении уверенности банков в том, что ДКУ будут оставаться жесткими в течение длительного времени", - говорится в материале. Отмечается, что повышение ключевой ставки на заседании в октябре нашло отражение в динамике ставок по розничным депозитам. При этом, в отличие от августа-сентября, когда рост депозитных ставок в краткосрочном сегменте был сопоставим с ростом ставок в долгосрочном сегменте или уступал ему, в конце октября ряд крупнейших игроков рынка существенно пересмотрели вверх именно краткосрочные ставки. В результате по итогам месяца их среднерыночный уровень сложился выше уровня долгосрочных ставок. "Смещение спреда коротких и длинных ставок по депозитам в положительную область может отражать реакцию на более существенное ужесточение ДКП в сравнении с ожиданиями большинства участников рынка до заседания в октябре, а также на заявление Банка России о возможности повышения ключевой ставки в декабре", - сказано в материале.
https://1prime.ru/20241210/depozity-853478043.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дкп, ставки по вкладам
Экономика, ДКП, ставки по вкладам
В ЦБ РФ объяснили, что означает рост ставок по длинным вкладам
ЦБ: рост ставок по вкладам говорит об уверенности в длительноcти жестких ДКУ
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Продолжающееся повышение ставок по долгосрочным депозитам свидетельствует о сохранении уверенности банков, что денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими длительное время, говорится в подготовленном ЦБ РФ информационно-аналитическом материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"Продолжающееся и в целом более однородное повышение депозитных ставок в долгосрочном сегменте свидетельствует о сохранении уверенности банков в том, что ДКУ будут оставаться жесткими в течение длительного времени", - говорится в материале.
Отмечается, что повышение ключевой ставки на заседании в октябре нашло отражение в динамике ставок по розничным депозитам. При этом, в отличие от августа-сентября, когда рост депозитных ставок в краткосрочном сегменте был сопоставим с ростом ставок в долгосрочном сегменте или уступал ему, в конце октября ряд крупнейших игроков рынка существенно пересмотрели вверх именно краткосрочные ставки.
В результате по итогам месяца их среднерыночный уровень сложился выше уровня долгосрочных ставок.
Портфель рублевых депозитов в российских банках вырос почти на треть
"Смещение спреда коротких и длинных ставок по депозитам в положительную область может отражать реакцию на более существенное ужесточение ДКП в сравнении с ожиданиями большинства участников рынка до заседания в октябре, а также на заявление Банка России о возможности повышения ключевой ставки в декабре", - сказано в материале.