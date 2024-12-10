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Доллар ускорил рост к мировым валютам

Доллар ускорил рост к мировым валютам - 10.12.2024, ПРАЙМ

Доллар ускорил рост к мировым валютам

Стоимость доллара усилила рост по отношению к мировым валютам во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T18:45+0300

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила рост по отношению к мировым валютам во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.27 мск курс евро снижался до 1,0503 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0552 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 152,04 иены с уровня прошлого закрытия 151,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,4%, до 106,57 пункта. На этой неделе трейдеры находятся в ожидании данных о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в среду. Согласно прогнозам, годовая инфляция по итогам ноября в стране ускорилась до 2,7% с 2,6% месяцем ранее. Статистика может повлиять на дальнейший курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 86% аналитиков ждут еще одного понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5%. Во вторник инвесторы обратили внимание на данные об инфляции в Германии по итогам ноября, которая, согласно окончательной оценке, в годовом выражении ожидаемо ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее.

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