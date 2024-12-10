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Доллар ускорил рост к мировым валютам - 10.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241210/dollar-853476123.html
Доллар ускорил рост к мировым валютам
Доллар ускорил рост к мировым валютам - 10.12.2024, ПРАЙМ
Доллар ускорил рост к мировым валютам
Стоимость доллара усилила рост по отношению к мировым валютам во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T18:45+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила рост по отношению к мировым валютам во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.27 мск курс евро снижался до 1,0503 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0552 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 152,04 иены с уровня прошлого закрытия 151,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,4%, до 106,57 пункта. На этой неделе трейдеры находятся в ожидании данных о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в среду. Согласно прогнозам, годовая инфляция по итогам ноября в стране ускорилась до 2,7% с 2,6% месяцем ранее. Статистика может повлиять на дальнейший курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 86% аналитиков ждут еще одного понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5%. Во вторник инвесторы обратили внимание на данные об инфляции в Германии по итогам ноября, которая, согласно окончательной оценке, в годовом выражении ожидаемо ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее.
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доллар, торги
Экономика, доллар, Торги
18:45 10.12.2024 (обновлено: 18:46 10.12.2024)
 
Доллар ускорил рост к мировым валютам

Торги: курс доллара ускоренными темпами пошел вверх относительно других валют

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила рост по отношению к мировым валютам во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.27 мск курс евро снижался до 1,0503 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0552 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 152,04 иены с уровня прошлого закрытия 151,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,4%, до 106,57 пункта.
На этой неделе трейдеры находятся в ожидании данных о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в среду. Согласно прогнозам, годовая инфляция по итогам ноября в стране ускорилась до 2,7% с 2,6% месяцем ранее.
Статистика может повлиять на дальнейший курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 86% аналитиков ждут еще одного понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5%.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро
03:03
Во вторник инвесторы обратили внимание на данные об инфляции в Германии по итогам ноября, которая, согласно окончательной оценке, в годовом выражении ожидаемо ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее.
 
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