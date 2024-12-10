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Движение по внутренней стороне ЦКАД открыто по левой полосе

Движение по внутренней стороне ЦКАД открыто по левой полосе - 10.12.2024, ПРАЙМ

Движение по внутренней стороне ЦКАД открыто по левой полосе

Движение автомобилей по внутренней стороне на 331-м километре ЦКАД открыто по левой полосе, сообщил "Автодор". | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T00:37+0300

2024-12-10T00:37+0300

2024-12-10T00:37+0300

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей по внутренней стороне на 331-м километре ЦКАД открыто по левой полосе, сообщил "Автодор". " Движение на 331-м километре ЦКАД (внутренняя сторона) открыто по левой полосе", - говорится в сообщении. Ранее компания сообщила о невозможности движения автомобилей на этом участке дороги из-за ДТП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва, автодор