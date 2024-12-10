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Движение по внутренней стороне ЦКАД открыто по левой полосе - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Движение по внутренней стороне ЦКАД открыто по левой полосе
Движение по внутренней стороне ЦКАД открыто по левой полосе - 10.12.2024, ПРАЙМ
Движение по внутренней стороне ЦКАД открыто по левой полосе
Движение автомобилей по внутренней стороне на 331-м километре ЦКАД открыто по левой полосе, сообщил "Автодор". | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T00:37+0300
2024-12-10T00:37+0300
бизнес
россия
москва
автодор
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей по внутренней стороне на 331-м километре ЦКАД открыто по левой полосе, сообщил "Автодор". " Движение на 331-м километре ЦКАД (внутренняя сторона) открыто по левой полосе", - говорится в сообщении. Ранее компания сообщила о невозможности движения автомобилей на этом участке дороги из-за ДТП.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, автодор
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Автодор
00:37 10.12.2024
 
Движение по внутренней стороне ЦКАД открыто по левой полосе

"Автодор": движение по внутренней стороне ЦКАД открыто по левой полосе

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей по внутренней стороне на 331-м километре ЦКАД открыто по левой полосе, сообщил "Автодор".
" Движение на 331-м километре ЦКАД (внутренняя сторона) открыто по левой полосе", - говорится в сообщении.
Ранее компания сообщила о невозможности движения автомобилей на этом участке дороги из-за ДТП.
 
БизнесРОССИЯМОСКВААвтодор
 
 
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