https://1prime.ru/20241210/eksperty-853448936.html
Эксперты рассказали, сколько стоит черная икра в России
Эксперты рассказали, сколько стоит черная икра в России - 10.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько стоит черная икра в России
Средний чек покупки искусственной черной икры в России в ноябре за год вырос на 10% - до 434 рублей, тогда как траты на натуральный деликатес увеличились на 8%... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T03:16+0300
2024-12-10T03:16+0300
2024-12-10T03:16+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853448936.jpg?1733789801
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Средний чек покупки искусственной черной икры в России в ноябре за год вырос на 10% - до 434 рублей, тогда как траты на натуральный деликатес увеличились на 8% - до 3520 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Средний чек покупки натуральной черной икры (без учета граммовой спецификации) составил 3520 рублей, что на 8% выше уровня 2023 года. А число покупок оказалось выше уровня прошлого года на 4%. Для сравнения - черная икра имитированная: средний чек покупки составил 434 рубля (на 10% выше), число покупок выросло на 13%", - выяснили авторы исследования, сравнив данные за ноябрь этого и прошлого года.
По их данным, в Московском регионе рост среднего чека на покупку натуральной черной икры обогнал общероссийский: в столице и области траты прибавил 10%, увеличившись до 9510 рублей. А число покупок выросло на 3%.
Аналитики отмечают, что черная икра традиционно реализуется преимущественно в специализированных рыбных магазинах и в несетевых торговых точках. Чаще всего ее берут в упаковках по 50-100 граммов.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
Эксперты рассказали, сколько стоит черная икра в России
"Платформа ОФД": средний чек покупки черной икры в ноябре вырос на 10%
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Средний чек покупки искусственной черной икры в России в ноябре за год вырос на 10% - до 434 рублей, тогда как траты на натуральный деликатес увеличились на 8% - до 3520 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Средний чек покупки натуральной черной икры (без учета граммовой спецификации) составил 3520 рублей, что на 8% выше уровня 2023 года. А число покупок оказалось выше уровня прошлого года на 4%. Для сравнения - черная икра имитированная: средний чек покупки составил 434 рубля (на 10% выше), число покупок выросло на 13%", - выяснили авторы исследования, сравнив данные за ноябрь этого и прошлого года.
По их данным, в Московском регионе рост среднего чека на покупку натуральной черной икры обогнал общероссийский: в столице и области траты прибавил 10%, увеличившись до 9510 рублей. А число покупок выросло на 3%.
Аналитики отмечают, что черная икра традиционно реализуется преимущественно в специализированных рыбных магазинах и в несетевых торговых точках. Чаще всего ее берут в упаковках по 50-100 граммов.