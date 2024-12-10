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Эксперты рассказали, сколько стоит черная икра в России

Эксперты рассказали, сколько стоит черная икра в России - 10.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько стоит черная икра в России

Средний чек покупки искусственной черной икры в России в ноябре за год вырос на 10% - до 434 рублей, тогда как траты на натуральный деликатес увеличились на 8%... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T03:16+0300

2024-12-10T03:16+0300

2024-12-10T03:16+0300

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Средний чек покупки искусственной черной икры в России в ноябре за год вырос на 10% - до 434 рублей, тогда как траты на натуральный деликатес увеличились на 8% - до 3520 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Средний чек покупки натуральной черной икры (без учета граммовой спецификации) составил 3520 рублей, что на 8% выше уровня 2023 года. А число покупок оказалось выше уровня прошлого года на 4%. Для сравнения - черная икра имитированная: средний чек покупки составил 434 рубля (на 10% выше), число покупок выросло на 13%", - выяснили авторы исследования, сравнив данные за ноябрь этого и прошлого года. По их данным, в Московском регионе рост среднего чека на покупку натуральной черной икры обогнал общероссийский: в столице и области траты прибавил 10%, увеличившись до 9510 рублей. А число покупок выросло на 3%. Аналитики отмечают, что черная икра традиционно реализуется преимущественно в специализированных рыбных магазинах и в несетевых торговых точках. Чаще всего ее берут в упаковках по 50-100 граммов.

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