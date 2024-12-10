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Экспорт Китая за январь-ноябрь вырос на 5,4% год к году - 10.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экспорт Китая за январь-ноябрь вырос на 5,4% год к году
Экспорт Китая за январь-ноябрь вырос на 5,4% год к году - 10.12.2024, ПРАЙМ
Экспорт Китая за январь-ноябрь вырос на 5,4% год к году
Экспорт Китая за январь-ноябрь 2024 года вырос на 5,4% год к году, импорт увеличился на 1,2%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T06:59+0300
2024-12-10T06:59+0300
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ПЕКИН, 10 дек - ПРАЙМ. Экспорт Китая за январь-ноябрь 2024 года вырос на 5,4% год к году, импорт увеличился на 1,2%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 5,4% и составил 3,24 триллиона долларов, импорт - на 1,2%, достигнув отметки в 2,356 триллиона. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-ноябре 2024 года достиг 5,596 триллиона долларов, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в ноябре объем внешней торговли КНР достиг 527,18 миллиарда долларов, что на 2,1% выше показателя ноября 2023 года. Экспорт в ноябре составил 312,31 миллиарда долларов, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, импорт составил 214,87 миллиарда долларов, что на 3,9% меньше, чем в ноябре 2023 года. Лидерами по товарообороту с Китаем за отчетный период стали страны АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая со странами АСЕАН составил 885,254 миллиарда долларов, с ЕС - 716,147 миллиарда, с США - 624,491 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 475,816 миллиарда долларов, со странами Африки - 266,845 миллиарда долларов. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 5%, достигнув 5,93 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 4,6% и составил 3,38 триллиона долларов, а импорт сократился на 5,5%, до 2,55 триллиона.
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мировая экономика, китай, кнр, сша, асеан, ес
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, АСЕАН, ЕС
06:59 10.12.2024
 
Экспорт Китая за январь-ноябрь вырос на 5,4% год к году

Экспорт Китая за январь-ноябрь 2024 года вырос на 5,4% год к году, импорт вырос на

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ПЕКИН, 10 дек - ПРАЙМ. Экспорт Китая за январь-ноябрь 2024 года вырос на 5,4% год к году, импорт увеличился на 1,2%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 5,4% и составил 3,24 триллиона долларов, импорт - на 1,2%, достигнув отметки в 2,356 триллиона.
Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-ноябре 2024 года достиг 5,596 триллиона долларов, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в ноябре объем внешней торговли КНР достиг 527,18 миллиарда долларов, что на 2,1% выше показателя ноября 2023 года. Экспорт в ноябре составил 312,31 миллиарда долларов, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, импорт составил 214,87 миллиарда долларов, что на 3,9% меньше, чем в ноябре 2023 года.
Лидерами по товарообороту с Китаем за отчетный период стали страны АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая со странами АСЕАН составил 885,254 миллиарда долларов, с ЕС - 716,147 миллиарда, с США - 624,491 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 475,816 миллиарда долларов, со странами Африки - 266,845 миллиарда долларов.
По итогам 2023 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 5%, достигнув 5,93 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 4,6% и составил 3,38 триллиона долларов, а импорт сократился на 5,5%, до 2,55 триллиона.
 
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