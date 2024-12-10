https://1prime.ru/20241210/evro-853444435.html
Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро
Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро - 10.12.2024, ПРАЙМ
Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро
На глобальном валютном рынке давление на евро растет из-за опасений инвесторов в отношении перспектив экономического роста как в Китае, так и в еврозоне. Это... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T03:03+0300
2024-12-10T03:03+0300
2024-12-10T03:03+0300
мировая экономика
дональд трамп
ук альфа-капитал
рынки
евро
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. На глобальном валютном рынке давление на евро растет из-за опасений инвесторов в отношении перспектив экономического роста как в Китае, так и в еврозоне. Это связано с планами Дональда Трампа по введению широких пошлин на импорт, рассказала агентству "Прайм" аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.Такие шаги могут потребовать от ЕЦБ более активного смягчения денежно-кредитных условий для того, чтобы поддержать рост ВВП. Соответственно, темпы снижения процентных ставок в еврозоне могут быть быстрее, чем в США.Так, Федрезерв дает сигналы о большей осторожности в снижении ставок, отмечая высокие темпы экономического роста и устойчивость инфляции. И если ЕЦБ с большой вероятностью пойдет на снижение ставки в декабре и в I квартале 2025 года, то для ФРС не исключается сценарий паузы в декабре, если инфляция окажется выше ожиданий.Таким образом, в силу различной скорости изменения ставок американским и европейским регуляторами, вполне вероятно, что к марту евро может достичь паритета с долларом США к марту 2025 года."С начала года евро упал к доллару США на 4,46%. Впрочем, до паритета у евровалюты остается еще минимум пять технических "фигур", это хороший запас прочности", - заключила Попцова.
https://1prime.ru/20241123/rossija-853033737.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:51:2595:1997_1920x0_80_0_0_e7eba5da5a0c43618ba2a934dedf0168.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, дональд трамп, ук альфа-капитал, рынки, евро, доллар
Мировая экономика, Дональд Трамп, УК Альфа-Капитал, Рынки, евро, доллар
Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро
Аналитик Попцова: планы Трампа могут вывести евро на паритет с долларом в марте
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. На глобальном валютном рынке давление на евро растет из-за опасений инвесторов в отношении перспектив экономического роста как в Китае, так и в еврозоне. Это связано с планами Дональда Трампа по введению широких пошлин на импорт, рассказала агентству "Прайм" аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.
Такие шаги могут потребовать от ЕЦБ более активного смягчения денежно-кредитных условий для того, чтобы поддержать рост ВВП. Соответственно, темпы снижения процентных ставок в еврозоне могут быть быстрее, чем в США.
Так, Федрезерв дает сигналы о большей осторожности в снижении ставок, отмечая высокие темпы экономического роста и устойчивость инфляции. И если ЕЦБ с большой вероятностью пойдет на снижение ставки в декабре и в I квартале 2025 года, то для ФРС не исключается сценарий паузы в декабре, если инфляция окажется выше ожиданий.
Таким образом, в силу различной скорости изменения ставок американским и европейским регуляторами, вполне вероятно, что к марту евро может достичь паритета с долларом США к марту 2025 года.
"С начала года евро упал к доллару США на 4,46%. Впрочем, до паритета у евровалюты остается еще минимум пять технических "фигур", это хороший запас прочности", - заключила Попцова.
Россия впервые за полгода поставила в ЕС товаров на три миллиарда евро