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Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро

Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро - 10.12.2024, ПРАЙМ

Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро

На глобальном валютном рынке давление на евро растет из-за опасений инвесторов в отношении перспектив экономического роста как в Китае, так и в еврозоне. Это... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T03:03+0300

2024-12-10T03:03+0300

2024-12-10T03:03+0300

мировая экономика

дональд трамп

ук альфа-капитал

рынки

евро

доллар

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МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. На глобальном валютном рынке давление на евро растет из-за опасений инвесторов в отношении перспектив экономического роста как в Китае, так и в еврозоне. Это связано с планами Дональда Трампа по введению широких пошлин на импорт, рассказала агентству "Прайм" аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.Такие шаги могут потребовать от ЕЦБ более активного смягчения денежно-кредитных условий для того, чтобы поддержать рост ВВП. Соответственно, темпы снижения процентных ставок в еврозоне могут быть быстрее, чем в США.Так, Федрезерв дает сигналы о большей осторожности в снижении ставок, отмечая высокие темпы экономического роста и устойчивость инфляции. И если ЕЦБ с большой вероятностью пойдет на снижение ставки в декабре и в I квартале 2025 года, то для ФРС не исключается сценарий паузы в декабре, если инфляция окажется выше ожиданий.Таким образом, в силу различной скорости изменения ставок американским и европейским регуляторами, вполне вероятно, что к марту евро может достичь паритета с долларом США к марту 2025 года."С начала года евро упал к доллару США на 4,46%. Впрочем, до паритета у евровалюты остается еще минимум пять технических "фигур", это хороший запас прочности", - заключила Попцова.

https://1prime.ru/20241123/rossija-853033737.html

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мировая экономика, дональд трамп, ук альфа-капитал, рынки, евро, доллар