Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро - 10.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241210/evro-853444435.html
Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро
Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро - 10.12.2024, ПРАЙМ
Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро
На глобальном валютном рынке давление на евро растет из-за опасений инвесторов в отношении перспектив экономического роста как в Китае, так и в еврозоне. Это... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T03:03+0300
2024-12-10T03:03+0300
мировая экономика
дональд трамп
ук альфа-капитал
рынки
евро
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. На глобальном валютном рынке давление на евро растет из-за опасений инвесторов в отношении перспектив экономического роста как в Китае, так и в еврозоне. Это связано с планами Дональда Трампа по введению широких пошлин на импорт, рассказала агентству "Прайм" аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.Такие шаги могут потребовать от ЕЦБ более активного смягчения денежно-кредитных условий для того, чтобы поддержать рост ВВП. Соответственно, темпы снижения процентных ставок в еврозоне могут быть быстрее, чем в США.Так, Федрезерв дает сигналы о большей осторожности в снижении ставок, отмечая высокие темпы экономического роста и устойчивость инфляции. И если ЕЦБ с большой вероятностью пойдет на снижение ставки в декабре и в I квартале 2025 года, то для ФРС не исключается сценарий паузы в декабре, если инфляция окажется выше ожиданий.Таким образом, в силу различной скорости изменения ставок американским и европейским регуляторами, вполне вероятно, что к марту евро может достичь паритета с долларом США к марту 2025 года."С начала года евро упал к доллару США на 4,46%. Впрочем, до паритета у евровалюты остается еще минимум пять технических "фигур", это хороший запас прочности", - заключила Попцова.
https://1prime.ru/20241123/rossija-853033737.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:51:2595:1997_1920x0_80_0_0_e7eba5da5a0c43618ba2a934dedf0168.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, дональд трамп, ук альфа-капитал, рынки, евро, доллар
Мировая экономика, Дональд Трамп, УК Альфа-Капитал, Рынки, евро, доллар
03:03 10.12.2024
 
Препятствие для валюты. Трамп уравняет доллар и евро

Аналитик Попцова: планы Трампа могут вывести евро на паритет с долларом в марте

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. На глобальном валютном рынке давление на евро растет из-за опасений инвесторов в отношении перспектив экономического роста как в Китае, так и в еврозоне. Это связано с планами Дональда Трампа по введению широких пошлин на импорт, рассказала агентству "Прайм" аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.
Такие шаги могут потребовать от ЕЦБ более активного смягчения денежно-кредитных условий для того, чтобы поддержать рост ВВП. Соответственно, темпы снижения процентных ставок в еврозоне могут быть быстрее, чем в США.
Так, Федрезерв дает сигналы о большей осторожности в снижении ставок, отмечая высокие темпы экономического роста и устойчивость инфляции. И если ЕЦБ с большой вероятностью пойдет на снижение ставки в декабре и в I квартале 2025 года, то для ФРС не исключается сценарий паузы в декабре, если инфляция окажется выше ожиданий.
Таким образом, в силу различной скорости изменения ставок американским и европейским регуляторами, вполне вероятно, что к марту евро может достичь паритета с долларом США к марту 2025 года.
"С начала года евро упал к доллару США на 4,46%. Впрочем, до паритета у евровалюты остается еще минимум пять технических "фигур", это хороший запас прочности", - заключила Попцова.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
Россия впервые за полгода поставила в ЕС товаров на три миллиарда евро
23 ноября, 06:37
 
Мировая экономикаДональд ТрампУК Альфа-КапиталРынкиевродоллар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала