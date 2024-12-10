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ФАС потребовала от "Черкизово" реализовывать часть продукции на бирже - 10.12.2024, ПРАЙМ
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ФАС потребовала от "Черкизово" реализовывать часть продукции на бирже
ФАС потребовала от "Черкизово" реализовывать часть продукции на бирже - 10.12.2024, ПРАЙМ
ФАС потребовала от "Черкизово" реализовывать часть продукции на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предписала группе компаний "Черкизово" реализовывать часть продукции на бирже, это коснется в первую очередь мяса... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T11:05+0300
2024-12-10T11:05+0300
россия
фас рф
черкизово
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предписала группе компаний "Черкизово" реализовывать часть продукции на бирже, это коснется в первую очередь мяса птицы - компания одной из первых запустит продажу птицы на товарно-сырьевых биржах, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что соответствующее предписание служба выдала в ходе согласования приобретения ООО "АПК Михайловский" (входит в ГК "Черкизово") 100% в уставном капитале ООО "Руском". "При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение этой сделки может привести к ограничению конкуренции. ФАС России согласовала сделку с одновременной выдачей предписания", - сообщили в ведомстве. Согласно предписанию, группа "Черкизово" с середины следующего года обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема реализуемой ею продукции на внутреннем рынке. "Общество одним из первых запустит продажу птицы на товарно-сырьевых биржах по предписанию ведомства", - уточнили в ФАС. Отмечается, что реализация мяса сельскохозяйственной птицы таким путем и формирование биржевого индекса позволит не допустить установления монопольно высокой цены на этот "социально значимый продовольственный товар". "Предписание будет действовать в течение восьми лет с даты совершения сделки и не отменяет действие ранее выданных группе компаний предписаний. ФАС России проконтролирует его исполнение", - также говорится в сообщении. Ранее ведомство установило, что крупнейшие производители мяса курицы ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" занимают коллективное доминирующее положение на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. В случае установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы, указывало оно.
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россия, фас рф, черкизово
РОССИЯ, ФАС РФ, Черкизово
11:05 10.12.2024
 
ФАС потребовала от "Черкизово" реализовывать часть продукции на бирже

ФАС предписала группе "Черкизово" реализовывать часть продукции на бирже

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предписала группе компаний "Черкизово" реализовывать часть продукции на бирже, это коснется в первую очередь мяса птицы - компания одной из первых запустит продажу птицы на товарно-сырьевых биржах, сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что соответствующее предписание служба выдала в ходе согласования приобретения ООО "АПК Михайловский" (входит в ГК "Черкизово") 100% в уставном капитале ООО "Руском". "При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение этой сделки может привести к ограничению конкуренции. ФАС России согласовала сделку с одновременной выдачей предписания", - сообщили в ведомстве.
Согласно предписанию, группа "Черкизово" с середины следующего года обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема реализуемой ею продукции на внутреннем рынке.
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"Общество одним из первых запустит продажу птицы на товарно-сырьевых биржах по предписанию ведомства", - уточнили в ФАС. Отмечается, что реализация мяса сельскохозяйственной птицы таким путем и формирование биржевого индекса позволит не допустить установления монопольно высокой цены на этот "социально значимый продовольственный товар".
"Предписание будет действовать в течение восьми лет с даты совершения сделки и не отменяет действие ранее выданных группе компаний предписаний. ФАС России проконтролирует его исполнение", - также говорится в сообщении.
Ранее ведомство установило, что крупнейшие производители мяса курицы ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" занимают коллективное доминирующее положение на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. В случае установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы, указывало оно.
 
РОССИЯФАС РФЧеркизово
 
 
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