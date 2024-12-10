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В ФТС назвали внешнеторговый оборот и профицит России в 2024 году

В ФТС назвали внешнеторговый оборот и профицит России в 2024 году - 10.12.2024, ПРАЙМ

В ФТС назвали внешнеторговый оборот и профицит России в 2024 году

Объем внешней торговли РФ за январь-октябрь сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 584,3 миллиарда долларов, при этом... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T12:25+0300

2024-12-10T12:25+0300

2024-12-10T12:25+0300

россия

фтс

внешнеторговый баланс

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Объем внешней торговли РФ за январь-октябрь сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 584,3 миллиарда долларов, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 124,6 миллиарда, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "Общий объем внешней торговли за 10 месяцев 2024 года составил 584,3 миллиарда долларов, что на 1,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем экспорта - 354,4 миллиарда долларов, импорт - 229,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Также, согласно данным ФТС, внешнеторговый профицит за январь-октябрь вырос на 8,2% в годовом выражении, до 124,6 миллиарда долларов. Экспорт товаров из РФ в январе-октябре, достигнув 354,4 миллиарда долларов, увеличился на 0,8%, в то время как импорт, также в годовом выражении, снизился на 2,7%. Там также отмечается, что основу российского экспорта составили минеральные продукты, их удельный вес в товарной структуре составил 61,5%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары, 51,5%. Основными торговыми партнерами России за отчетный период были страны Азии: экспорт туда составил 268,1 миллиарда долларов, а импорт – 153,8 миллиарда. Экспорт в европейские страны составил 55,6 миллиарда долларов, импорт – 60,7 миллиарда, в страны Африки экспорт – 20,5 миллиарда долларов, а импорт – на 2,8 миллиарда долларов. ФТС приводит также данные и в отношении стран Американского континента. Так, экспорт туда составил 10 миллиардов долларов, импорт – 12 миллиардов.

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россия, фтс, внешнеторговый баланс