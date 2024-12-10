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Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России
Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России - 10.12.2024, ПРАЙМ
Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России
Болгария может прекратить транзит российского природного газа в Центральную Европу, если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США,... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T20:53+0300
2024-12-10T20:53+0300
экономика
транзит газа
газпром
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Болгария может прекратить транзит российского природного газа в Центральную Европу, если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США, заявил министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов. Как отмечает агентство Блумберг, в Болгарии проходит трубопровод, расширяющий так называемую сеть "Турецкий поток", по которому газ идет в Сербию и Венгрию, причем большая часть мощностей принадлежит "Газпрому". Однако для оплаты услуг государственного оператора Болгарии "Булгартрансгаз" российский газовый гигант использует Газпромбанк, находящийся под санкциями США. "Наш оператор будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзит природного газа, если услуга не оплачена", - заявил журналистам министр, слова которого цитирует Блумберг. По словам главы минэнерго, время для расчетов еще есть, поскольку санкции США в полном объеме вступают в силу 20 декабря. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Агентство Блумберг ранее передавало, что Евросоюз оказывает давление на США с целью смягчения санкций в отношении структуры, осуществляющей расчеты за поставки российского газа.
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транзит газа, газпром
Экономика, транзит газа, Газпром
20:53 10.12.2024
 
Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России

Министр: Болгария закроет транзит газа из РФ, если РФ не найдет способа оплаты

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Болгария может прекратить транзит российского природного газа в Центральную Европу, если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США, заявил министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов.
Как отмечает агентство Блумберг, в Болгарии проходит трубопровод, расширяющий так называемую сеть "Турецкий поток", по которому газ идет в Сербию и Венгрию, причем большая часть мощностей принадлежит "Газпрому". Однако для оплаты услуг государственного оператора Болгарии "Булгартрансгаз" российский газовый гигант использует Газпромбанк, находящийся под санкциями США.
"Наш оператор будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзит природного газа, если услуга не оплачена", - заявил журналистам министр, слова которого цитирует Блумберг.
По словам главы минэнерго, время для расчетов еще есть, поскольку санкции США в полном объеме вступают в силу 20 декабря.
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США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Агентство Блумберг ранее передавало, что Евросоюз оказывает давление на США с целью смягчения санкций в отношении структуры, осуществляющей расчеты за поставки российского газа.
 
Экономикатранзит газаГазпром
 
 
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