https://1prime.ru/20241210/gaz-853478184.html
Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России
Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России - 10.12.2024, ПРАЙМ
Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России
Болгария может прекратить транзит российского природного газа в Центральную Европу, если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США,... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T20:53+0300
2024-12-10T20:53+0300
2024-12-10T20:53+0300
экономика
транзит газа
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/67/763466722_0:208:3984:2449_1920x0_80_0_0_4b4d3db461de07fb911cb5c166ff3aa0.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Болгария может прекратить транзит российского природного газа в Центральную Европу, если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США, заявил министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов. Как отмечает агентство Блумберг, в Болгарии проходит трубопровод, расширяющий так называемую сеть "Турецкий поток", по которому газ идет в Сербию и Венгрию, причем большая часть мощностей принадлежит "Газпрому". Однако для оплаты услуг государственного оператора Болгарии "Булгартрансгаз" российский газовый гигант использует Газпромбанк, находящийся под санкциями США. "Наш оператор будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзит природного газа, если услуга не оплачена", - заявил журналистам министр, слова которого цитирует Блумберг. По словам главы минэнерго, время для расчетов еще есть, поскольку санкции США в полном объеме вступают в силу 20 декабря. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Агентство Блумберг ранее передавало, что Евросоюз оказывает давление на США с целью смягчения санкций в отношении структуры, осуществляющей расчеты за поставки российского газа.
https://1prime.ru/20241203/bolgariya-853297118.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/67/763466722_222:0:3763:2656_1920x0_80_0_0_8ce9ab05859ca034208d3f988e937c73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
транзит газа, газпром
Экономика, транзит газа, Газпром
Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России
Министр: Болгария закроет транзит газа из РФ, если РФ не найдет способа оплаты
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Болгария может прекратить транзит российского природного газа в Центральную Европу, если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США, заявил министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов.
Как отмечает агентство Блумберг, в Болгарии проходит трубопровод, расширяющий так называемую сеть "Турецкий поток", по которому газ идет в Сербию и Венгрию, причем большая часть мощностей принадлежит "Газпрому". Однако для оплаты услуг государственного оператора Болгарии "Булгартрансгаз" российский газовый гигант использует Газпромбанк, находящийся под санкциями США.
"Наш оператор будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзит природного газа, если услуга не оплачена", - заявил журналистам министр, слова которого цитирует Блумберг.
По словам главы минэнерго, время для расчетов еще есть, поскольку санкции США в полном объеме вступают в силу 20 декабря.
Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Агентство Блумберг ранее передавало, что Евросоюз оказывает давление на США с целью смягчения санкций в отношении структуры, осуществляющей расчеты за поставки российского газа.