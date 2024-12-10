https://1prime.ru/20241210/gaz-853478184.html

Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России

Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России - 10.12.2024, ПРАЙМ

Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России

Болгария может прекратить транзит российского природного газа в Центральную Европу, если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США,... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T20:53+0300

2024-12-10T20:53+0300

2024-12-10T20:53+0300

экономика

транзит газа

газпром

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Болгария может прекратить транзит российского природного газа в Центральную Европу, если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций США, заявил министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов. Как отмечает агентство Блумберг, в Болгарии проходит трубопровод, расширяющий так называемую сеть "Турецкий поток", по которому газ идет в Сербию и Венгрию, причем большая часть мощностей принадлежит "Газпрому". Однако для оплаты услуг государственного оператора Болгарии "Булгартрансгаз" российский газовый гигант использует Газпромбанк, находящийся под санкциями США. "Наш оператор будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзит природного газа, если услуга не оплачена", - заявил журналистам министр, слова которого цитирует Блумберг. По словам главы минэнерго, время для расчетов еще есть, поскольку санкции США в полном объеме вступают в силу 20 декабря. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Агентство Блумберг ранее передавало, что Евросоюз оказывает давление на США с целью смягчения санкций в отношении структуры, осуществляющей расчеты за поставки российского газа.

https://1prime.ru/20241203/bolgariya-853297118.html

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транзит газа, газпром