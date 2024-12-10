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В Европе выросли цены на газ
В Европе выросли цены на газ - 10.12.2024, ПРАЙМ
В Европе выросли цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника увеличились на 1% – до 496 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника увеличились на 1% – до 496 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 486,9 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум во вторник составил 485,8 доллара (-0,9%), ценовой максимум – 497,5 доллара (+1,5%). Последние фьючерсы торговались по 496,4 доллара (+1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 490,2 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
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европа, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе выросли цены на газ
ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 1% - до $496 за тыс кубометров
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника увеличились на 1% – до 496 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 486,9 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум во вторник составил 485,8 доллара (-0,9%), ценовой максимум – 497,5 доллара (+1,5%). Последние фьючерсы торговались по 496,4 доллара (+1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 490,2 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов.
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При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.