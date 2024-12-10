https://1prime.ru/20241210/gaz-853478549.html

В Европе выросли цены на газ

В Европе выросли цены на газ - 10.12.2024, ПРАЙМ

В Европе выросли цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника увеличились на 1% – до 496 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T21:02+0300

2024-12-10T21:02+0300

2024-12-10T21:03+0300

экономика

европа

газ

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08b0bec33d0274af836fd081ee81e193.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника увеличились на 1% – до 496 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 486,9 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум во вторник составил 485,8 доллара (-0,9%), ценовой максимум – 497,5 доллара (+1,5%). Последние фьючерсы торговались по 496,4 доллара (+1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 490,2 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.

https://1prime.ru/20241206/spg-853355774.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, газ, цены