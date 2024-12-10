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Немецкий разработчик SAP сократит около 3500 рабочих мест

Немецкий разработчик SAP сократит около 3500 рабочих мест - 10.12.2024, ПРАЙМ

Немецкий разработчик SAP сократит около 3500 рабочих мест

Крупный немецкий производитель программного обеспечения SAP сократит около 3500 рабочих мест в Германии, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T17:03+0300

2024-12-10T17:03+0300

2024-12-10T17:03+0300

промышленность

германия

sap

мировая экономика

индия

handelsblatt

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Крупный немецкий производитель программного обеспечения SAP сократит около 3500 рабочих мест в Германии, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне. "Около 3500 сотрудников могут подписать договор о прекращении трудовых отношений", - написала газета, указав, что таким образом, число работников концерна в Германии (сейчас оно составляет около 25 тысяч) уменьшится на 14%, и в основном сокращения коснутся сотрудников штаб-квартиры компании в немецком городе Вальдорфе. По данным издания предложенная в начале года руководством компании программа "Трансформация нового уровня" предполагает сокращение от девяти до десяти тысяч рабочих мест в филиалах по всему миру. В ней предусматривается добровольный досрочный выход работников старше 55 лет на пенсию или увольнение с выплатой компенсации. Речь может идти о весьма значимых суммах: отработавшие в компании 20 лет могут получить 33,5 месячных зарплат и дополнительные выплаты. При этом более трети работников SAP по состоянию на 2023 год были старше 50 лет. По данным газеты, желающих покинуть компанию было даже больше, чем рабочих мест, которые руководство было готово сократить. Одновременно, как сообщает издание, компания намерена создать новые рабочие места за пределами Германии. Рабочие обязанности ушедших перекинут на сотрудников филиала компании в Индии. В городе Бангалор на юге страны уже работают более 15 тысяч человек, и их число может удвоиться. SAP SE – производитель программного обеспечения для организаций. В марте 2022 года компания остановила свою деятельность на территории России, а с марта 2024 года прекратила доступ клиентов из РФ к своим облачным услугам.

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промышленность, германия, sap, мировая экономика, индия, handelsblatt