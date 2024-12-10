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В США оценили шансы лучшей западной системы ПРО перехватить "гиперзвук" - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В США оценили шансы лучшей западной системы ПРО перехватить "гиперзвук"
В США оценили шансы лучшей западной системы ПРО перехватить "гиперзвук" - 10.12.2024, ПРАЙМ
В США оценили шансы лучшей западной системы ПРО перехватить "гиперзвук"
Американскую систему противоракетной обороны THAAD вряд ли когда-нибудь применят для перехвата российских гиперзвуковых ракет - у этой системы слишком мало... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T19:03+0300
2024-12-10T19:03+0300
вооружения
сша
про
гиперзвуковые ракеты
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американскую систему противоракетной обороны THAAD вряд ли когда-нибудь применят для перехвата российских гиперзвуковых ракет - у этой системы слишком мало шансов на успех. Об этом рассказывается в публикации National Interest. "У США и их союзников есть лишь несколько этих важных систем, и из-за многочисленных обязательств в сфере обороны Америки и хаотичной оборонно-промышленно базы существует мало шансов того, что система THAAD когда-либо будет испытана против российского гиперзвукового оружия", - говорится в публикации. Вместе с тем авторы материала, ссылаясь на оценки и расчеты военных экспертов, утверждает, что если у THAAD и существуют шансы перехватить российскую гиперзвуковую ракету, то кране они кране малы.
https://1prime.ru/20241205/tsirkon-853355608.html
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сша, про, гиперзвуковые ракеты
Вооружения, США, ПРО, гиперзвуковые ракеты
19:03 10.12.2024
 
В США оценили шансы лучшей западной системы ПРО перехватить "гиперзвук"

NI: ПРО THAAD имеет мало шансов перехватить российскую гиперзвуковую ракету

США должны гарантировать мирный характер ЕвроПРО до мая 2012 - эксперт
США должны гарантировать мирный характер ЕвроПРО до мая 2012 - эксперт
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американскую систему противоракетной обороны THAAD вряд ли когда-нибудь применят для перехвата российских гиперзвуковых ракет - у этой системы слишком мало шансов на успех. Об этом рассказывается в публикации National Interest.
"У США и их союзников есть лишь несколько этих важных систем, и из-за многочисленных обязательств в сфере обороны Америки и хаотичной оборонно-промышленно базы существует мало шансов того, что система THAAD когда-либо будет испытана против российского гиперзвукового оружия", - говорится в публикации.
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
В США оценили российскую гиперзвуковую ракету "Циркон"
5 декабря, 14:23
Вместе с тем авторы материала, ссылаясь на оценки и расчеты военных экспертов, утверждает, что если у THAAD и существуют шансы перехватить российскую гиперзвуковую ракету, то кране они кране малы.
 
ВооруженияСШАПРОгиперзвуковые ракеты
 
 
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