https://1prime.ru/20241210/giperzvuk-853476501.html
В США оценили шансы лучшей западной системы ПРО перехватить "гиперзвук"
В США оценили шансы лучшей западной системы ПРО перехватить "гиперзвук" - 10.12.2024, ПРАЙМ
В США оценили шансы лучшей западной системы ПРО перехватить "гиперзвук"
Американскую систему противоракетной обороны THAAD вряд ли когда-нибудь применят для перехвата российских гиперзвуковых ракет - у этой системы слишком мало... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T19:03+0300
2024-12-10T19:03+0300
2024-12-10T19:03+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американскую систему противоракетной обороны THAAD вряд ли когда-нибудь применят для перехвата российских гиперзвуковых ракет - у этой системы слишком мало шансов на успех. Об этом рассказывается в публикации National Interest. "У США и их союзников есть лишь несколько этих важных систем, и из-за многочисленных обязательств в сфере обороны Америки и хаотичной оборонно-промышленно базы существует мало шансов того, что система THAAD когда-либо будет испытана против российского гиперзвукового оружия", - говорится в публикации. Вместе с тем авторы материала, ссылаясь на оценки и расчеты военных экспертов, утверждает, что если у THAAD и существуют шансы перехватить российскую гиперзвуковую ракету, то кране они кране малы.
https://1prime.ru/20241205/tsirkon-853355608.html
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сша, про, гиперзвуковые ракеты
Вооружения, США, ПРО, гиперзвуковые ракеты
В США оценили шансы лучшей западной системы ПРО перехватить "гиперзвук"
NI: ПРО THAAD имеет мало шансов перехватить российскую гиперзвуковую ракету
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американскую систему противоракетной обороны THAAD вряд ли когда-нибудь применят для перехвата российских гиперзвуковых ракет - у этой системы слишком мало шансов на успех. Об этом рассказывается в публикации National Interest.
"У США и их союзников есть лишь несколько этих важных систем, и из-за многочисленных обязательств в сфере обороны Америки и хаотичной оборонно-промышленно базы существует мало шансов того, что система THAAD когда-либо будет испытана против российского гиперзвукового оружия", - говорится в публикации.
В США оценили российскую гиперзвуковую ракету "Циркон"
Вместе с тем авторы материала, ссылаясь на оценки и расчеты военных экспертов, утверждает, что если у THAAD и существуют шансы перехватить российскую гиперзвуковую ракету, то кране они кране малы.