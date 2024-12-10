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В Госдуме рассказали, где можно собирать валежник - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, где можно собирать валежник
В Госдуме рассказали, где можно собирать валежник - 10.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, где можно собирать валежник
Гражданам не нужно получать разрешение для заготовки валежника, его можно собирать на всей территории лесного фонда, за исключением участков, где проводятся... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T02:31+0300
2024-12-10T02:31+0300
общество
экономика
москва
госдума
кпрф
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Гражданам не нужно получать разрешение для заготовки валежника, его можно собирать на всей территории лесного фонда, за исключением участков, где проводятся лесозаготовительные работы, складируется древесина или где сбор валежника запрещен, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "Для заготовки валежника гражданам не нужно получать разрешение. Они могут собирать его на всей территории лесного фонда, за исключением участков, где проводятся лесозаготовительные работы, складируется древесина или где сбор запрещен, например, на особо охраняемых природных территориях. Это делает процесс доступным для широкого круга людей, особенно для сельских жителей, которые могут использовать валежник для отопления домов или иных бытовых нужд", - сказал Гаврилов. По его словам, валежник – это остатки деревьев, сучьев и стволов, которые оказались на земле естественным образом, они могут оставаться после бурелома, снеговала, поражения деревьев вредителями или их естественного отмирания. "Однако важно понимать, что валежник – это только древесина, уже лежащая на земле, причем она не должна быть живой", - добавил депутат. Он отметил, что собирать валежник можно круглый год. "Собирать валежник можно круглый год, но в период особого противопожарного режима доступ к лесам может быть ограничен. Таким образом, даже такой простой процесс, как сбор древесных остатков, подчинен общим правилам безопасности", - добавил парламентарий. Он также подчеркнул, что сбор валежника допускается только для личных нужд, если гражданин использует его для коммерческой деятельности, например, для продажи - это уже выходит за рамки закона. Гаврилов сообщил, что такой сбор может быть расценен как незаконная заготовка древесины или хищение, в зависимости от обстоятельств, при этом законодательство предписывает наказания за подобные действия.
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общество , москва, госдума, кпрф
Общество , Экономика, МОСКВА, Госдума, КПРФ
02:31 10.12.2024
 
В Госдуме рассказали, где можно собирать валежник

Депутат Гаврилов: гражданам не нужно получать разрешение для заготовки валежника

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Гражданам не нужно получать разрешение для заготовки валежника, его можно собирать на всей территории лесного фонда, за исключением участков, где проводятся лесозаготовительные работы, складируется древесина или где сбор валежника запрещен, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Для заготовки валежника гражданам не нужно получать разрешение. Они могут собирать его на всей территории лесного фонда, за исключением участков, где проводятся лесозаготовительные работы, складируется древесина или где сбор запрещен, например, на особо охраняемых природных территориях. Это делает процесс доступным для широкого круга людей, особенно для сельских жителей, которые могут использовать валежник для отопления домов или иных бытовых нужд", - сказал Гаврилов.
По его словам, валежник – это остатки деревьев, сучьев и стволов, которые оказались на земле естественным образом, они могут оставаться после бурелома, снеговала, поражения деревьев вредителями или их естественного отмирания. "Однако важно понимать, что валежник – это только древесина, уже лежащая на земле, причем она не должна быть живой", - добавил депутат.
Он отметил, что собирать валежник можно круглый год.
"Собирать валежник можно круглый год, но в период особого противопожарного режима доступ к лесам может быть ограничен. Таким образом, даже такой простой процесс, как сбор древесных остатков, подчинен общим правилам безопасности", - добавил парламентарий.
Он также подчеркнул, что сбор валежника допускается только для личных нужд, если гражданин использует его для коммерческой деятельности, например, для продажи - это уже выходит за рамки закона. Гаврилов сообщил, что такой сбор может быть расценен как незаконная заготовка древесины или хищение, в зависимости от обстоятельств, при этом законодательство предписывает наказания за подобные действия.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАГосдумаКПРФ
 
 
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