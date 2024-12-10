https://1prime.ru/20241210/gruzoviki-853469830.html
"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на трассах Подмосковья
"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на трассах Подмосковья - 10.12.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на трассах Подмосковья
"Яндекс" собирается в 2025 году запустить беспилотные грузовые автомобили на базе китайских Shacman на трассах М-11 и М-12, также есть планы на передвижение... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T15:22+0300
2024-12-10T15:22+0300
2024-12-10T15:22+0300
экономика
яндекс
беспилотные грузовики
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83310/62/833106287_0:152:3009:1845_1920x0_80_0_0_71027319e17406c4e5ab3efcc4317a14.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" собирается в 2025 году запустить беспилотные грузовые автомобили на базе китайских Shacman на трассах М-11 и М-12, также есть планы на передвижение автономных машин по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), следует из материалов и комментария пресс-службы "Яндекса". Автомобили Shacman модели Х6000, которые оснащены беспилотными системами "Яндекса", курсируют сегодня по трассе М-4 "Дон", а в 2025 году планируется их запуск на М-11 "Нева" и М-12 "Восток", следует из маркетинговых материалов "Яндекса". Также в планах компании - запуск автономных машин на ЦКАД. "Мы уже цифровизируем ЦКАД и собираем его карту, чтобы в будущем наши автомобили могли ездить по этой дороге", - сообщили в пресс-службе "Яндекса". На данный момент беспилотные грузовики компании курсируют по трассе М-4 "Дон", осуществляя как тестовые, так и коммерческие маршруты, добавили там.
https://1prime.ru/20241205/yandeks-853354393.html
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83310/62/833106287_175:0:2835:1995_1920x0_80_0_0_d69576608e93125707224af2e4daf9fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, беспилотные грузовики, московская область
Экономика, Яндекс, беспилотные грузовики, Московская область
"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на трассах Подмосковья
"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на М-11, М-12 и ЦКАД
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" собирается в 2025 году запустить беспилотные грузовые автомобили на базе китайских Shacman на трассах М-11 и М-12, также есть планы на передвижение автономных машин по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), следует из материалов и комментария пресс-службы "Яндекса".
Автомобили Shacman модели Х6000, которые оснащены беспилотными системами "Яндекса", курсируют сегодня по трассе М-4 "Дон", а в 2025 году планируется их запуск на М-11 "Нева" и М-12 "Восток", следует из маркетинговых материалов "Яндекса".
Также в планах компании - запуск автономных машин на ЦКАД. "Мы уже цифровизируем ЦКАД и собираем его карту, чтобы в будущем наши автомобили могли ездить по этой дороге", - сообщили в пресс-службе "Яндекса".
"Яндекс" внедрил в "Алису" последнюю модель YandexGPT
На данный момент беспилотные грузовики компании курсируют по трассе М-4 "Дон", осуществляя как тестовые, так и коммерческие маршруты, добавили там.