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﻿"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на трассах Подмосковья

﻿"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на трассах Подмосковья - 10.12.2024, ПРАЙМ

﻿"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на трассах Подмосковья

"Яндекс" собирается в 2025 году запустить беспилотные грузовые автомобили на базе китайских Shacman на трассах М-11 и М-12, также есть планы на передвижение... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T15:22+0300

2024-12-10T15:22+0300

2024-12-10T15:22+0300

экономика

яндекс

беспилотные грузовики

московская область

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" собирается в 2025 году запустить беспилотные грузовые автомобили на базе китайских Shacman на трассах М-11 и М-12, также есть планы на передвижение автономных машин по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), следует из материалов и комментария пресс-службы "Яндекса". Автомобили Shacman модели Х6000, которые оснащены беспилотными системами "Яндекса", курсируют сегодня по трассе М-4 "Дон", а в 2025 году планируется их запуск на М-11 "Нева" и М-12 "Восток", следует из маркетинговых материалов "Яндекса". Также в планах компании - запуск автономных машин на ЦКАД. "Мы уже цифровизируем ЦКАД и собираем его карту, чтобы в будущем наши автомобили могли ездить по этой дороге", - сообщили в пресс-службе "Яндекса". На данный момент беспилотные грузовики компании курсируют по трассе М-4 "Дон", осуществляя как тестовые, так и коммерческие маршруты, добавили там.

https://1prime.ru/20241205/yandeks-853354393.html

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яндекс, беспилотные грузовики, московская область