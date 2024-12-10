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ИИ составил топ-5 популярных вопросов к прямой линии Путина

ИИ составил топ-5 популярных вопросов к прямой линии Путина - 10.12.2024, ПРАЙМ

ИИ составил топ-5 популярных вопросов к прямой линии Путина

Искусственный интеллект составил топ-5 самых популярных к настоящему моменту тем, с которыми россияне обращаются в колл-центр Прямой линии президента РФ... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T14:33+0300

2024-12-10T14:33+0300

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технологии

россия

москва

владимир путин

прямая линия

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МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Искусственный интеллект составил топ-5 самых популярных к настоящему моменту тем, с которыми россияне обращаются в колл-центр Прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил телеканал "Россия 24". "По последним данным, которые обновились буквально час назад, топ-5 самых популярных тем, которые интересуют граждан, это здравоохранение, состояние дорог, домов, работа управляющих компаний, социальные выплаты и расчет пенсий", - сообщили в эфире.Этот рейтинг обновляется несколько раз в день, но данные темы стабильно остаются в приоритетеСоздавший топ-5 искусственный интеллект в этом году очень сильно помогает операторам колл-центра. Он хорошо распознает речь и может расшифровать голосовое сообщение менее чем за семь секунд. Сотрудники экономят несколько месяцев работы после окончания сбора вопросов.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.

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