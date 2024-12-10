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В Индии сделали решительное заявление о сотрудничестве с Россией - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В Индии сделали решительное заявление о сотрудничестве с Россией
В Индии сделали решительное заявление о сотрудничестве с Россией - 10.12.2024, ПРАЙМ
В Индии сделали решительное заявление о сотрудничестве с Россией
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил, что, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление как публичного, так и частного характера, Индия... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T13:16+0300
2024-12-10T13:16+0300
россия
индия
минобороны
сотрудничество
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил, что, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление как публичного, так и частного характера, Индия приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией. "Несмотря на существующие геополитические сложности и давление на Индию, мы решили не только поддерживать крепкие связи с Россией, но и углублять наше взаимодействие. Мы всегда будем рядом с нашими российскими коллегами," - отметил Сингх во время переговоров с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Москве во вторник. По его словам, в условиях противостояния геополитическим вызовам, отношения между Москвой и Дели "проявляют удивительную устойчивость". Он добавил, что российско-индийские отношения активно развиваются.Он также отметил, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается на многосторонних площадках, включая "Большую двадцатку", БРИКС и ШОС. "У нас открываются новые возможности для взаимных контактов," - заявил министр обороны Индии. Он выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой послужит основой для совместной работы и углубления оборонных направлений в рамках особого привилегированного стратегического партнёрства между Индией и Россией. Сингх прибыл в Москву для участия в 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
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россия, индия, минобороны, сотрудничество
РОССИЯ, ИНДИЯ, Минобороны, сотрудничество
13:16 10.12.2024
 
В Индии сделали решительное заявление о сотрудничестве с Россией

Сингх: страна приняла осознанное решение углублять сотрудничество с Россией

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча В.Путина с М.Сингхом
Встреча В.Путина с М.Сингхом - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил, что, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление как публичного, так и частного характера, Индия приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией.
"Несмотря на существующие геополитические сложности и давление на Индию, мы решили не только поддерживать крепкие связи с Россией, но и углублять наше взаимодействие. Мы всегда будем рядом с нашими российскими коллегами," - отметил Сингх во время переговоров с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Москве во вторник.
По его словам, в условиях противостояния геополитическим вызовам, отношения между Москвой и Дели "проявляют удивительную устойчивость". Он добавил, что российско-индийские отношения активно развиваются.
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Он также отметил, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается на многосторонних площадках, включая "Большую двадцатку", БРИКС и ШОС.
"У нас открываются новые возможности для взаимных контактов," - заявил министр обороны Индии. Он выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой послужит основой для совместной работы и углубления оборонных направлений в рамках особого привилегированного стратегического партнёрства между Индией и Россией.
Сингх прибыл в Москву для участия в 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
 
РОССИЯИНДИЯМиноборонысотрудничество
 
 
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