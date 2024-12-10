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В ЦБ заявили о рекордном росте количества рублей в России
В ЦБ заявили о рекордном росте количества рублей в России - 10.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о рекордном росте количества рублей в России
Количество обращающихся в России денежных единиц подскочило на 43 миллиона рублей с конца февраля 2022 года, что стало рекордом за последние 25 лет. Об этом в... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T13:36+0300
2024-12-10T13:36+0300
2024-12-10T13:36+0300
банк россии
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Количество обращающихся в России денежных единиц подскочило на 43 миллиона рублей с конца февраля 2022 года, что стало рекордом за последние 25 лет. Об этом в беседе с изданием "Комсомольской правдой" рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Андрей Ганган.Так, эксперт сообщил, что в 2022 году Банку России пришлось реагировать на высокий спрос на наличные и сбивать потребительский ажиотаж. По его словам, как только угроза финансовой стабильности прошла, регулятор быстро вернул денежно-кредитную политику (ДКП) в нормальное русло.Таким образом, подчеркнул Ганган, подобный уровень спроса вынудил Центробанк сохранять высокую ключевую ставку, так как по-другому остановить инфляционную спираль не представляется возможным.Экономист заявил, что если бы в последние месяцы российская ДКП была мягче, то рост цен принял бы совершенно иные масштабы. По его словам, на текущий момент у России нет ресурсов на то, чтобы снизить ставку и увеличить предложение товаров. По его словам, все может привести к дальнейшему росту цен.
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россия, инфляция
Банк России, РОССИЯ, инфляция
В ЦБ заявили о рекордном росте количества рублей в России
В ЦБ сообщили о росте денежной массы с 2022 года на 43 триллиона рублей
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ.
Количество обращающихся в России денежных единиц подскочило на 43 миллиона рублей с конца февраля 2022 года, что стало рекордом за последние 25 лет. Об этом в беседе с изданием "Комсомольской правдой" рассказал
директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Андрей Ганган.
Так, эксперт сообщил, что в 2022 году Банку России пришлось реагировать на высокий спрос на наличные и сбивать потребительский ажиотаж. По его словам, как только угроза финансовой стабильности прошла, регулятор быстро вернул денежно-кредитную политику (ДКП) в нормальное русло.
Таким образом, подчеркнул Ганган, подобный уровень спроса вынудил Центробанк сохранять высокую ключевую ставку, так как по-другому остановить инфляционную спираль не представляется возможным.
Экономист заявил, что если бы в последние месяцы российская ДКП была мягче, то рост цен принял бы совершенно иные масштабы. По его словам, на текущий момент у России нет ресурсов на то, чтобы снизить ставку и увеличить предложение товаров. По его словам, все может привести к дальнейшему росту цен.
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