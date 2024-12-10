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В Банке России рассказали о влиянии курсовой динамики на рост цен - 10.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241210/inflyatsiya-853477549.html
В Банке России рассказали о влиянии курсовой динамики на рост цен
В Банке России рассказали о влиянии курсовой динамики на рост цен - 10.12.2024, ПРАЙМ
В Банке России рассказали о влиянии курсовой динамики на рост цен
Влияние курсовой динамики на рост цен в РФ в октябре-ноябре в целом было сдержанным, считают аналитики Банка России. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T20:07+0300
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экономика
рост цен
рубль
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Влияние курсовой динамики на рост цен в РФ в октябре-ноябре в целом было сдержанным, считают аналитики Банка России. Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре в целом было сдержанным. Медиана роста цен товаров и услуг увеличилась как в группе с высокой чувствительностью к динамике курса рубля, так и с низкой. Существенное ослабление рубля во второй половине ноября несколько сказалось на динамике цен в конце ноября-начале декабря. Последовавшее за этим укрепление рубля может смягчить этот импульс", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
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рост цен, рубль
Экономика, рост цен, рубль
20:07 10.12.2024 (обновлено: 20:14 10.12.2024)
 
В Банке России рассказали о влиянии курсовой динамики на рост цен

ЦБ: влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре было сдержанным

© РИА Новости . Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити в поддержку рубля
Граффити в поддержку рубля - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Влияние курсовой динамики на рост цен в РФ в октябре-ноябре в целом было сдержанным, считают аналитики Банка России.
Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
В ЦБ заявили о рекордном росте количества рублей в России
13:36
"Влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре в целом было сдержанным. Медиана роста цен товаров и услуг увеличилась как в группе с высокой чувствительностью к динамике курса рубля, так и с низкой. Существенное ослабление рубля во второй половине ноября несколько сказалось на динамике цен в конце ноября-начале декабря. Последовавшее за этим укрепление рубля может смягчить этот импульс", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
 
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