https://1prime.ru/20241210/inflyatsiya-853477549.html

В Банке России рассказали о влиянии курсовой динамики на рост цен

В Банке России рассказали о влиянии курсовой динамики на рост цен - 10.12.2024, ПРАЙМ

В Банке России рассказали о влиянии курсовой динамики на рост цен

Влияние курсовой динамики на рост цен в РФ в октябре-ноябре в целом было сдержанным, считают аналитики Банка России. | 10.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Влияние курсовой динамики на рост цен в РФ в октябре-ноябре в целом было сдержанным, считают аналитики Банка России. Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре в целом было сдержанным. Медиана роста цен товаров и услуг увеличилась как в группе с высокой чувствительностью к динамике курса рубля, так и с низкой. Существенное ослабление рубля во второй половине ноября несколько сказалось на динамике цен в конце ноября-начале декабря. Последовавшее за этим укрепление рубля может смягчить этот импульс", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

https://1prime.ru/20241210/inflyatsiya-853466269.html

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