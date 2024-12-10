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Госдума ввела штрафы за незаконное привлечение инвестиций физлиц
Госдума ввела штрафы за незаконное привлечение инвестиций физлиц - 10.12.2024, ПРАЙМ
Госдума ввела штрафы за незаконное привлечение инвестиций физлиц
Госдума России приняла закон, который вводит административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T15:06+0300
2024-12-10T15:06+0300
2024-12-10T15:20+0300
экономика
россия
госдума
инвестиции
штраф
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Госдума России приняла закон, который вводит административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. Этот шаг направлен на борьбу с финансовыми пирамидами, которые негативно влияют на российский финансовый рынок. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев подчеркивает, что такие схемы не только приводят к значительным потерям для населения, но и подрывают доверие к финансовым инструментам. Закон добавляет новую статью в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающую наказания за незаконное привлечение инвестиций. Штрафы составят: для граждан — от 5 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 20 до 50 тысяч; для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц возможно приостановление деятельности на срок до 60 суток. Также, за привлечение инвестиций на условиях публичной оферты или в результате массовых предложений, штрафы вырастут: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц и ИП — от 50 до 100 тысяч; для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом ИП и юрлицы могут быть лишены возможности вести деятельность на срок до 90 суток. Срок давности для привлечения к ответственности составляет один год. Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.
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россия, госдума, инвестиции, штраф
Экономика, РОССИЯ, Госдума, инвестиции, штраф
Госдума ввела штрафы за незаконное привлечение инвестиций физлиц
Госдума ввела штрафы до миллиона руб за незаконное привлечение инвестиций физлиц
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Госдума России приняла закон, который вводит административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц.
Этот шаг направлен на борьбу с финансовыми пирамидами, которые негативно влияют на российский финансовый рынок.
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев подчеркивает, что такие схемы не только приводят к значительным потерям для населения, но и подрывают доверие к финансовым инструментам.
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Закон добавляет новую статью в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающую наказания за незаконное привлечение инвестиций. Штрафы составят: для граждан — от 5 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 20 до 50 тысяч; для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
В качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц возможно приостановление деятельности на срок до 60 суток. Также, за привлечение инвестиций на условиях публичной оферты или в результате массовых предложений, штрафы вырастут: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц и ИП — от 50 до 100 тысяч; для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
При этом ИП и юрлицы могут быть лишены возможности вести деятельность на срок до 90 суток. Срок давности для привлечения к ответственности составляет один год. Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.