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Заемщиков предупредили о рисках “ипотечного донорства” с чужими детьми

Заемщиков предупредили о рисках “ипотечного донорства” с чужими детьми - 10.12.2024, ПРАЙМ

Заемщиков предупредили о рисках “ипотечного донорства” с чужими детьми

Процентная ставка по льготной семейной ипотеке (6%) сегодня более чем в четыре раза ниже ставки по рыночной ипотеке. Такая разница приводит к учащению случаев... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T02:02+0300

2024-12-10T02:02+0300

2024-12-10T02:02+0300

недвижимость

финансы

банки

кирилл данилов

ипотека

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Процентная ставка по льготной семейной ипотеке (6%) сегодня более чем в четыре раза ниже ставки по рыночной ипотеке. Такая разница приводит к учащению случаев так называемого "ипотечного донорства". Чем это опасно, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Суть схемы состоит в том, что человек, не соответствующий требованиям для получения льготного ипотечного кредита, обращается к родственникам и знакомым с детьми, подходящими под условия льготной семейной ипотеки, и просит их выступитьв роли созаемщиков."Приобретаемая таким способом недвижимость поступает в общую долевую собственность, а после погашения кредита доля созаемщика с детьми отчуждается в пользу заемщика", - разъясняет адвокат.Возможна и обратная ситуация, когда человек с детьми, который подходит под условия льготной семейной ипотеки, привлекает созаёмщика, когда его официальный доход недостаточен для того, чтобы убедить банк в своей платежеспособности. В таком случае, при рассмотрении заявки банки принимают в расчет общий доход заемщика и созаемщика.Как отмечает адвокат, сегодня такая схема не считается априори преступной, но все же при определенных обстоятельствах она может стать уголовно-наказуемым деянием. Помимо этого она связана со значительными рисками для всех ее участников.Ведь обязательства созаемщиков являются неделимыми и предполагают солидарную ответственность, любое нарушение условий перед банком одним из участников схемы влечет за собой ухудшение кредитного рейтинга всех ее участников, независимо от того, кто именно допустил это нарушение.А если заемщик прекратит исполнение своих обязательств по внесению платежей по кредиту, такая обязанность в полной мере ляжет на плечи созаемщика с детьми.Кроме того, если у донора (созаемщика с детьми) в будущем возникнет необходимость купить недвижимость, например, для своих детей, он не сможет воспользоваться льготными условиями по семейной ипотеке, так как единожды уже использовал это право.Для самого заёмщика, прибегшего к помощи созаемщика с детьми, также есть критический риск остаться лишь с долей на недвижимость при несении расходов на оплату всего имущество. Это может произойти, если по завершении расчетов созаемщик с детьми откажется отчуждать свою долю в пользу заемщика, полностью внесшего все платежи."Еще сильнее усложнится процесс передачи доли в пользу заемщика, полностью внесшего все платежи, если до этого какая-либо из сторон будет признана банкротом: в таком случае возможно обращение взыскания на недвижимость, которая до момента полного погашения кредита будет находиться в залоге у банка", - объяснил эксперт.В конечном итоге, даже если заемщик и "донор" соблюдают все соглашения на протяжении долгого времени без документального оформления отношений между собой, в случае смерти одного из них есть вероятность, что наследники не захотят следовать этим договоренностям.Таким образом, схема с "ипотечным донорством" таит в себе многочисленные риски. "Большую роль здесь играют не договорные конструкции, а доверительные отношения между заемщиком и "донором", из-за чего трудно предугадать возможность наступления негативных последствий", - заключил Данилов.

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недвижимость, финансы, банки, кирилл данилов, ипотека