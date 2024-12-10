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Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на корпоратив

Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на корпоратив - 10.12.2024, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на корпоратив

Более 40% россиян готовы потратить на подготовку к новогоднему корпоративу до 5 тысяч рублей, при этом только 6% готовы тратить более 15 тысяч рублей, посчитали | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T03:31+0300

2024-12-10T03:31+0300

2024-12-10T03:31+0300

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Более 40% россиян готовы потратить на подготовку к новогоднему корпоративу до 5 тысяч рублей, при этом только 6% готовы тратить более 15 тысяч рублей, посчитали для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру". "На вопрос о том, сколько денег опрошенные планируют потратить на подготовку к корпоративу (покупка одежды, прическа, макияж и другое), участники исследования ответили: до 5 тысяч рублей - 42%… Более 15 тысяч рублей - 6%", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 2350 россиян в возрасте от 25 до 55 лет. Кроме того, 28% респондентов планируют потратить в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей, а 17% - от 10 до 15 тысяч рублей. Однако есть те, кто вообще не планирует тратить деньги на подготовку к новогоднему мероприятию - таких оказалось 7%. По подсчетам аналитиков, 27% должны оплачивать корпоративное мероприятие сами, столько же делят расходы пополам с работодателем, а почти половина будет отмечать новый год за счет компании. Отмечается, что 73% россиян готовятся к корпоративным мероприятиям, посвященным встрече Нового года. Из них 72% планируют посетить салон красоты, а 71% специально приобретут одежду для корпоративной вечеринки. При этом лишь у 8% есть требования к дресс-коду мероприятия.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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