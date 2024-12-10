https://1prime.ru/20241210/japonija-853456400.html

Япония намерена увеличить долю возобновляемых видов энергии до 40-50%

Япония намерена увеличить долю возобновляемых видов энергии до 40-50% - 10.12.2024, ПРАЙМ

Япония намерена увеличить долю возобновляемых видов энергии до 40-50%

Правительство Японии приступило к пересмотру Основного плана энергетики, согласно которому планируется довести долю возобновляемых видов энергии до 40-50%,... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T07:02+0300

2024-12-10T07:02+0300

2024-12-10T07:02+0300

энергетика

экономика

япония

токио

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853456400.jpg?1733803341

ТОКИО, 10 дек – ПРАЙМ. Правительство Японии приступило к пересмотру Основного плана энергетики, согласно которому планируется довести долю возобновляемых видов энергии до 40-50%, сообщило агентство Киодо. Таким образом, возобновляемая энергия станет основной в энергообеспечении страны к 2040 году. На атомную энергетику придется около 20%, на тепловые электростанции – от 30-40%. В новом плане значительное место будет уделено гибким перовскитным солнечным элементам, а также ветряной энергии. В ноябре генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщило, что Япония к 2040 году намерена довести мощность перовскитных солнечных батарей до 20 гигаватт, что по мощности соответствует 20 атомным реакторам. К 2030 году намечено довести мощность производимой этими элементами в стране энергии до уровня, измеряемого гигаваттами. Название первоскитных солнечных батарей восходит к имени русского ученого Льва Перовского. Минерал был найден на Урале Густавом Роузом в 1839 году и назван в честь русского минералога и коллекционера, государственного и военного деятеля, министра внутренних дел при Николае I Льва Перовского. В солнечных батареях используются материалы с так называемой "перовскитной" кристаллической структурой. Перовскитные солнечные элементы представляют собой тонкие легкие гибкие пластины. Солнечный элементом размером с лист бумаги А4 весит всего 100 граммов. Их можно согнуть, а за счет малого веса и толщины разместить на стенах домов и использовать как покрытия на круглых или изогнутых поверхностях. Серьезным препятствием для внедрения является их высокая стоимость. Для этого министерство экономики, торговли и промышленности разработало цель снизить их себестоимость до уровня обычных солнечных аккумуляторов. Перовскитные солнечные элементы были разработаны стартапом при Университете Киото. План будет обнародован на следующей неделе. Согласно предыдущему, плану, одобренному правительством в 2021 году, доля возобновляемой энергии должна была составить к 2030 году 36-38%, атомной – 20-22%, тепловой 41%, энергии на основе водорода и аммиака – 1%.

япония

токио

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, токио