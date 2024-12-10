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В России разрешили экспорт агрохимикатов без госрегистрации в реестре - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В России разрешили экспорт агрохимикатов без госрегистрации в реестре
В России разрешили экспорт агрохимикатов без госрегистрации в реестре - 10.12.2024, ПРАЙМ
В России разрешили экспорт агрохимикатов без госрегистрации в реестре
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий производство и экспорт пестицидов и агрохимикатов, не предназначенных для применения в России, без | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T14:51+0300
2024-12-10T14:51+0300
россия
госдума
агрохимикаты
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий производство и экспорт пестицидов и агрохимикатов, не предназначенных для применения в России, без их обязательной госрегистрации в реестре такой продукции. Согласно пояснительной записке, госрегистрация пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта, влечет излишнюю административную нагрузку для ее изготовителей. Исключение обязательной регистрации в данном случае позволит отечественным производителям на два-три года раньше выводить свою продукцию на международные рынки, что в целом окажет положительное влияние на объемы экспорта химической отрасли, сказано там же. Закон предусматривает экспорт пестицидов или агрохимикатов, не предназначенных для применения в РФ, их изготовителями или юридическими лицами, входящими с ними в одну группу. При этом они обязаны будут вносить информацию о вывозе партии такой продукции в государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов или агрохимикатов. Это станет гарантией прозрачности ее оборота. Сроки и объемы вывоза пестицидов или агрохимикатов должны соответствовать указанным в документе, на основании которого осуществляются их производство и экспорт. Если изготовитель или юрлица, входящие с ним в одну группу, не уложились в этот срок, они обязаны в течение года после его истечения вывезти соответствующую партию из РФ либо использовать ее в производстве. Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2025 года. При этом свидетельства о госрегистрации пестицида или агрохимиката, выданные до этого дня, будут действительны до окончания срока их действия.
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россия, госдума, агрохимикаты
РОССИЯ, Госдума, агрохимикаты
14:51 10.12.2024
 
В России разрешили экспорт агрохимикатов без госрегистрации в реестре

Госдума разрешила экспорт из России агрохимикатов без госрегистрации в реестре

© РИА Новости . Андрей Александров | Перейти в медиабанкРаботы по ликвидации захоронения непригодных пестицидов
Работы по ликвидации захоронения непригодных пестицидов - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий производство и экспорт пестицидов и агрохимикатов, не предназначенных для применения в России, без их обязательной госрегистрации в реестре такой продукции.
Согласно пояснительной записке, госрегистрация пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта, влечет излишнюю административную нагрузку для ее изготовителей. Исключение обязательной регистрации в данном случае позволит отечественным производителям на два-три года раньше выводить свою продукцию на международные рынки, что в целом окажет положительное влияние на объемы экспорта химической отрасли, сказано там же.
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Закон предусматривает экспорт пестицидов или агрохимикатов, не предназначенных для применения в РФ, их изготовителями или юридическими лицами, входящими с ними в одну группу. При этом они обязаны будут вносить информацию о вывозе партии такой продукции в государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов или агрохимикатов. Это станет гарантией прозрачности ее оборота.
Сроки и объемы вывоза пестицидов или агрохимикатов должны соответствовать указанным в документе, на основании которого осуществляются их производство и экспорт. Если изготовитель или юрлица, входящие с ним в одну группу, не уложились в этот срок, они обязаны в течение года после его истечения вывезти соответствующую партию из РФ либо использовать ее в производстве.
Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2025 года. При этом свидетельства о госрегистрации пестицида или агрохимиката, выданные до этого дня, будут действительны до окончания срока их действия.
 
РОССИЯГосдумаагрохимикаты
 
 
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