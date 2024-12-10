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Шахназаров: кино должно продюсироваться государственным продюсером

Шахназаров: кино должно продюсироваться государственным продюсером - 10.12.2024, ПРАЙМ

Шахназаров: кино должно продюсироваться государственным продюсером

Кинокартины, на производство которых деньги выделяет государство, должны продюсироваться государственным продюсером, с которого потом можно будет спрашивать... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T07:30+0300

2024-12-10T07:30+0300

2024-12-10T07:30+0300

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Кинокартины, на производство которых деньги выделяет государство, должны продюсироваться государственным продюсером, с которого потом можно будет спрашивать результат, заявил в интервью РИА Новости кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. "На мой взгляд, вообще система организации киноиндустрии у нас нуждается в каких-то переменах, потому что сегодня финансирование практически на 100% государственное - но государство не выполняет роль продюсера. Вот, в советское время было финансирование, естественно, вообще 100% государственное, но государство выполняло роль продюсера. Что я имею ввиду? Кино — это все-таки очень субъективное дело. Кино - путем советов, это нереально. Все равно должен быть человек, который отвечает за процесс и берет на себя ответственность", - сказал Шахназаров. Он напомнил, что "сегодня у нас финансирование киноиндустрии определяется советами". "Я сам состою в Совете Фонда Кино. Там уважаемые люди, но для любого из нас это, конечно, не дело его жизни. Поэтому, мне кажется, кинематография все-таки нуждается в подобном изменении", - считает кинорежиссер. Кроме того, по его словам, "директор Фонда Кино должен обладать правом решающего голоса при решении, кому выделять средства, кому нет". "Совет может быть, но главное, должен быть один человек, который это определяет. И с него потом естественно можно спрашивать. Либо он плохо работает, тогда его увольняют. Либо он хорошо работает, и тогда остается на месте. Это я говорю исходя из опыта советского, когда работали и Тарковский, и Гайдай, и Рязанов, и Бондарчук, и Шепитько, и Михалков. Хотя Ермаш (глава Госкино - ред.) был порой крут, несправедлив, многие на него обижались - но это такая работа. Мне кажется, сейчас вот этого не хватает. А отсюда и большое количество картин у нас появляются, которые совсем не отвечают никаким требованиям", - заключил Шахназаров. Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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