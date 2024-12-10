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Мировые цены на кофе арабика обновили рекорд

Мировые цены на кофе арабика обновили рекорд - 10.12.2024, ПРАЙМ

Мировые цены на кофе арабика обновили рекорд

Биржевые цены на арабику во вторник растут более чем на 4%, ранее в ходе торгов превысили отметку в 7,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T16:05+0300

2024-12-10T16:05+0300

2024-12-10T16:05+0300

экономика

кофе арабика

цены

рекорд

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику во вторник растут более чем на 4%, ранее в ходе торгов превысили отметку в 7,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.48 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика растет на 4,15%, до 3,43 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов показатель поднялся максимально до рекордных 3,48 доллара за фунт, или почти 7 673 долларов за тонну, предыдущий исторический рекорд был в апреле 1977 года. Крупнейший торговец кофе сортов арабика и робуста Volcafe Ltd понизил свой прогноз по производству арабики в Бразилии после итогов тура компании по сбору урожая в стране, сообщает агентство Блумберг. Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В ноябре стоимость арабики выросла почти на 30%, с начала декабря прибавила еще около 8%. Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.

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кофе арабика, цены, рекорд