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ЦБ зафиксировал сокращение розничного кредитного портфеля российских банков - 10.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЦБ зафиксировал сокращение розничного кредитного портфеля российских банков
ЦБ зафиксировал сокращение розничного кредитного портфеля российских банков - 10.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал сокращение розничного кредитного портфеля российских банков
Розничный кредитный портфель российских банков в ноябре, по оперативной оценке, сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре, говорится в... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T20:57+0300
2024-12-10T20:57+0300
экономика
кредитный портфель
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель российских банков в ноябре, по оперативной оценке, сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "По оперативной оценке, в ноябре розничный кредитный портфель сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре (годовой прирост замедлился до 11,1% с 14,9% месяцем ранее). Однако это было связано с проведением масштабных сделок по секьюритизации потребительских кредитов, без учета которых месячный прирост составил бы 0,3%", - говорится в материале. Регулятор отмечает, что в октябре кредитование розничных клиентов продолжало замедляться: годовой прирост портфеля составил 14,9% после 16,9% в августе. При этом замедление затронуло все основные сегменты рынка. В необеспеченном потребкредитовании оно было связано как с ростом ставок, так и с реализованными мерами макропруденциального регулирования; в автокредитовании – как с удорожанием заимствований, так и с повышением утилизационного сбора с 1 октября. В ипотечном сегменте кредитная активность оставалась вблизи уровня июля–сентября, но продолжила смещаться на первичный рынок на фоне значительного роста ставок на вторичном рынке. При этом роль ключевого драйвера роста сохранялась за "Семейной ипотекой".
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кредитный портфель
Экономика, кредитный портфель
20:57 10.12.2024
 
ЦБ зафиксировал сокращение розничного кредитного портфеля российских банков

ЦБ РФ: розничный кредитный портфель российских банков в ноябре снизился на 1,7%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк" Клиент в кредитном отделе офиса Сбербанка
 Клиент в кредитном отделе офиса Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель российских банков в ноябре, по оперативной оценке, сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"По оперативной оценке, в ноябре розничный кредитный портфель сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре (годовой прирост замедлился до 11,1% с 14,9% месяцем ранее). Однако это было связано с проведением масштабных сделок по секьюритизации потребительских кредитов, без учета которых месячный прирост составил бы 0,3%", - говорится в материале.
Регулятор отмечает, что в октябре кредитование розничных клиентов продолжало замедляться: годовой прирост портфеля составил 14,9% после 16,9% в августе. При этом замедление затронуло все основные сегменты рынка. В необеспеченном потребкредитовании оно было связано как с ростом ставок, так и с реализованными мерами макропруденциального регулирования; в автокредитовании – как с удорожанием заимствований, так и с повышением утилизационного сбора с 1 октября.
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В ипотечном сегменте кредитная активность оставалась вблизи уровня июля–сентября, но продолжила смещаться на первичный рынок на фоне значительного роста ставок на вторичном рынке. При этом роль ключевого драйвера роста сохранялась за "Семейной ипотекой".
 
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