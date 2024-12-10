https://1prime.ru/20241210/kredity-853478320.html
ЦБ зафиксировал сокращение розничного кредитного портфеля российских банков
ЦБ зафиксировал сокращение розничного кредитного портфеля российских банков - 10.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал сокращение розничного кредитного портфеля российских банков
Розничный кредитный портфель российских банков в ноябре, по оперативной оценке, сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре, говорится в... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T20:57+0300
2024-12-10T20:57+0300
2024-12-10T20:57+0300
экономика
кредитный портфель
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/46/827054640_0:38:3137:1803_1920x0_80_0_0_59208090764ba061adc35ea852e35cb7.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель российских банков в ноябре, по оперативной оценке, сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "По оперативной оценке, в ноябре розничный кредитный портфель сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре (годовой прирост замедлился до 11,1% с 14,9% месяцем ранее). Однако это было связано с проведением масштабных сделок по секьюритизации потребительских кредитов, без учета которых месячный прирост составил бы 0,3%", - говорится в материале. Регулятор отмечает, что в октябре кредитование розничных клиентов продолжало замедляться: годовой прирост портфеля составил 14,9% после 16,9% в августе. При этом замедление затронуло все основные сегменты рынка. В необеспеченном потребкредитовании оно было связано как с ростом ставок, так и с реализованными мерами макропруденциального регулирования; в автокредитовании – как с удорожанием заимствований, так и с повышением утилизационного сбора с 1 октября. В ипотечном сегменте кредитная активность оставалась вблизи уровня июля–сентября, но продолжила смещаться на первичный рынок на фоне значительного роста ставок на вторичном рынке. При этом роль ключевого драйвера роста сохранялась за "Семейной ипотекой".
https://1prime.ru/20241129/nadbavki--853206020.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/46/827054640_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_79774f57ed9760ab1f9a7aa606d51c33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кредитный портфель
Экономика, кредитный портфель
ЦБ зафиксировал сокращение розничного кредитного портфеля российских банков
ЦБ РФ: розничный кредитный портфель российских банков в ноябре снизился на 1,7%
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель российских банков в ноябре, по оперативной оценке, сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"По оперативной оценке, в ноябре розничный кредитный портфель сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре (годовой прирост замедлился до 11,1% с 14,9% месяцем ранее). Однако это было связано с проведением масштабных сделок по секьюритизации потребительских кредитов, без учета которых месячный прирост составил бы 0,3%", - говорится в материале.
Регулятор отмечает, что в октябре кредитование розничных клиентов продолжало замедляться: годовой прирост портфеля составил 14,9% после 16,9% в августе. При этом замедление затронуло все основные сегменты рынка. В необеспеченном потребкредитовании оно было связано как с ростом ставок, так и с реализованными мерами макропруденциального регулирования; в автокредитовании – как с удорожанием заимствований, так и с повышением утилизационного сбора с 1 октября.
ЦБ допустил введение надбавок на кредиты юрлицам с высоким долгом
В ипотечном сегменте кредитная активность оставалась вблизи уровня июля–сентября, но продолжила смещаться на первичный рынок на фоне значительного роста ставок на вторичном рынке. При этом роль ключевого драйвера роста сохранялась за "Семейной ипотекой".