https://1prime.ru/20241210/likvidnost-853462755.html
В ЦБ назвали объем предоставления ликвидности банкам на этой неделе
В ЦБ назвали объем предоставления ликвидности банкам на этой неделе - 10.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ назвали объем предоставления ликвидности банкам на этой неделе
Банк России ожидает, что правительство за период с 11 по 17 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 1,041 триллиона рублей, следует из прогноза,... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T11:31+0300
2024-12-10T11:31+0300
2024-12-10T12:05+0300
банк россии
россия
правительство
ликвидность
https://cdnn.1prime.ru/img/83895/01/838950101_0:130:3171:1914_1920x0_80_0_0_18742f2ab8a37e0a9dfc02dc85d3b59f.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 11 по 17 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 1,041 триллиона рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 4 по 10 декабря, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 74 миллиарда. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,309 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 129 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 5,465 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 5,07 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/20241209/valyuta-853445095.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83895/01/838950101_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_75bd0cbb4995864eee9e1d223881d0ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство, ликвидность
Банк России, РОССИЯ, правительство, ликвидность
В ЦБ назвали объем предоставления ликвидности банкам на этой неделе
ЦБ: кабмин 11 по 17 декабря предоставит ликвидность банкам на 1,041 трлн рублей
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 11 по 17 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 1,041 триллиона рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 4 по 10 декабря, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 74 миллиарда.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,309 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 129 миллиардов.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 10 декабря
Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 5,465 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 5,07 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.