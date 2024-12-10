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В ЦБ назвали объем предоставления ликвидности банкам на этой неделе

В ЦБ назвали объем предоставления ликвидности банкам на этой неделе - 10.12.2024, ПРАЙМ

В ЦБ назвали объем предоставления ликвидности банкам на этой неделе

Банк России ожидает, что правительство за период с 11 по 17 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 1,041 триллиона рублей, следует из прогноза,... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T11:31+0300

2024-12-10T11:31+0300

2024-12-10T12:05+0300

банк россии

россия

правительство

ликвидность

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 11 по 17 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 1,041 триллиона рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 4 по 10 декабря, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 74 миллиарда. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,309 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 129 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 5,465 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 5,07 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20241209/valyuta-853445095.html

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россия, правительство, ликвидность