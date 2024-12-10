https://1prime.ru/20241210/lukashenko-853465547.html

В Белоруссии находятся десятки ядерных боеголовок, заявил Лукашенко

В Белоруссии находятся десятки ядерных боеголовок, заявил Лукашенко - 10.12.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии находятся десятки ядерных боеголовок, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране находится не один десяток ядерных боеголовок. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T13:08+0300

2024-12-10T13:08+0300

2024-12-10T13:56+0300

александр лукашенко

ядерное оружие

белоруссия

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране находится не один десяток ядерных боеголовок. "Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты – ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - приводит слова белорусского лидера агентство Белта.По его словам, он предупредил всех врагов и соперников, что если они только наступят на линию государственной границы, ответ будет мгновенным."Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в 5 раз мощнее, чем этот "Орешник", - подчеркнул глава Белоруссии.Также он рассказал, что в российской системе "Орешник" используется белорусская пусковая установка. Локализация этого производства в стране "высочайшая", предприятия готовы помогать и в производстве самой ракеты. Таким образом, пусковая установка у Белоруссии будет собственная, а ракету поставит Россия бесплатно во второй половине будущего года. Против "Орешника" противоядия нет, его невозможно перехватить или сбить, заверил Лукашенко. "Если у нас будет обычное такое мощное оружие, прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки, и какими-то другими БМП, ракетами, они крепко подумают. Потому что ответ будет серьезный", - сказал он.По его словам, президент России Владимир Путин согласился, что цели для размещенного в Белоруссии "Орешника" будет определять Минск. В стране со времен размещения советских стратегических ядерных ракет сохранилось порядка 30 подходящих площадок. "Минск выберет из расчета минимального расстояния до объектов поражения. Разместим и нацелим", - добавил Лукашенко.Он констатировал, что решение разместить "Орешник" в Белоруссии взбудоражило весь мир. "А чего будоражиться? Я ему (президенту России Владимиру Путину - ред.) говорю: "А чего мы переживаем? Американцы завтра с немцами - они об этом заявили - будут на вооружение в Европе ставить такое оружие - средней дальности. Это не "Орешник", но средней дальности. Мы в ответ это делаем", - сказал белорусский лидер. Он отметил, что рассчитывает на сдерживающий эффект от размещения в республике "Орешника" - так же, как это обстоит с тактическим ядерным оружием, которое было ранее ввезено в Белоруссию.Применение ядерного оружия – огромная ответственность. "По крайней мере, после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси", - добавил Лукашенко.

https://1prime.ru/20241207/oreshnik-853414027.html

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александр лукашенко, ядерное оружие, белоруссия