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Переворот в Сирии интересен Западу и США, заявил Лукашенко - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Переворот в Сирии интересен Западу и США, заявил Лукашенко
Переворот в Сирии интересен Западу и США, заявил Лукашенко - 10.12.2024, ПРАЙМ
Переворот в Сирии интересен Западу и США, заявил Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переворот в Сирии вызывает интерес у Запада и США. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T14:36+0300
2024-12-10T14:36+0300
россия
белоруссия
сирия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 дек – ПРАЙМ. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переворот в Сирии вызывает интерес у Запада и США. "Надо было сломать. Нефти там достаточно, газа. Надо откуда-то куда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря. Все это в интересах Запада и американцев. И главную роль играют там они", - приводит слова Лукашенко на встрече с работниками ООО "ПОЖСНАБ" агентство "Белта".Он также подчеркнул, что экс-президент Сирии Башар Асад не является диктатором, поскольку у него не было необходимых ресурсов. Лукашенко добавил, что новые силы в Сирии не разорвут связи с Беларусью и Россией. Белорусский лидер выразил уверенность в том, сирийские оппозиционные силы не будут разрывать свои отношения с Россией. Однако, по его словам, если такое произойдет, следует считать, что это сделано американцами и Западом.8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственное телевидение в Дамаске и в эфире объявили, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он остается в стране с несколькими министрами и наладил контакт с руководством оппозиции. В МИД России подтвердили, что президент Сирии Башар Асад принял решение уйти в отставку и покинуть страну после переговоров с разными участниками конфликта, указав на необходимость мирной передачи власти, без участия России в переговорах. Согласно источникам в Кремле, Асад с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище. Кроме того, российские официальные лица поддерживают контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
https://1prime.ru/20241210/lukashenko-853465547.html
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россия, белоруссия, сирия, александр лукашенко
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СИРИЯ, Александр Лукашенко
14:36 10.12.2024
 
Переворот в Сирии интересен Западу и США, заявил Лукашенко

Лукашенко: переворот в Сирии интересен Западу и США

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МИНСК, 10 дек – ПРАЙМ. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переворот в Сирии вызывает интерес у Запада и США.
"Надо было сломать. Нефти там достаточно, газа. Надо откуда-то куда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря. Все это в интересах Запада и американцев. И главную роль играют там они", - приводит слова Лукашенко на встрече с работниками ООО "ПОЖСНАБ" агентство "Белта".
Он также подчеркнул, что экс-президент Сирии Башар Асад не является диктатором, поскольку у него не было необходимых ресурсов. Лукашенко добавил, что новые силы в Сирии не разорвут связи с Беларусью и Россией.
Белорусский лидер выразил уверенность в том, сирийские оппозиционные силы не будут разрывать свои отношения с Россией. Однако, по его словам, если такое произойдет, следует считать, что это сделано американцами и Западом.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
В Белоруссии находятся десятки ядерных боеголовок, заявил Лукашенко
13:08
8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственное телевидение в Дамаске и в эфире объявили, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он остается в стране с несколькими министрами и наладил контакт с руководством оппозиции.
В МИД России подтвердили, что президент Сирии Башар Асад принял решение уйти в отставку и покинуть страну после переговоров с разными участниками конфликта, указав на необходимость мирной передачи власти, без участия России в переговорах.
Согласно источникам в Кремле, Асад с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище. Кроме того, российские официальные лица поддерживают контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯСИРИЯАлександр Лукашенко
 
 
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