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Россия установила исторический рекорд по экспорту меда
Россия установила исторический рекорд по экспорту меда - 10.12.2024, ПРАЙМ
Россия установила исторический рекорд по экспорту меда
Россия за январь-ноябрь 2024 года установила исторический рекорд по экспорту меда: поставки достигли 4 тысяч тонн, что превысило показатель за весь предыдущий... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T15:44+0300
2024-12-10T15:44+0300
2024-12-10T15:44+0300
россия
мед
агроэкспорт
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия за январь-ноябрь 2024 года установила исторический рекорд по экспорту меда: поставки достигли 4 тысяч тонн, что превысило показатель за весь предыдущий год, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за период январь-ноябрь 2024 года поставки российского меда превысили 4 тысячи тонн. Это новый исторический рекорд: ранее за весь календарный год экспорт достигал отметки в 3,8 тысячи тонн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 43%", - говорится в сообщении. Отмечается, что основными странами-импортерами российского меда в 2024 году являются Словакия (26%), Сербия (21%), Китай (16%).
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россия, мед, агроэкспорт
Россия установила исторический рекорд по экспорту меда
"Агроэкспорт": Россия в 2024 году экспортировала четыре тысячи тонн меда
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия за январь-ноябрь 2024 года установила исторический рекорд по экспорту меда: поставки достигли 4 тысяч тонн, что превысило показатель за весь предыдущий год, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно оценкам экспертов, за период январь-ноябрь 2024 года поставки российского меда превысили 4 тысячи тонн. Это новый исторический рекорд: ранее за весь календарный год экспорт достигал отметки в 3,8 тысячи тонн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 43%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основными странами-импортерами российского меда в 2024 году являются Словакия (26%), Сербия (21%), Китай (16%).
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