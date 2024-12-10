https://1prime.ru/20241210/med-853470505.html

Россия установила исторический рекорд по экспорту меда

Россия установила исторический рекорд по экспорту меда - 10.12.2024, ПРАЙМ

Россия установила исторический рекорд по экспорту меда

Россия за январь-ноябрь 2024 года установила исторический рекорд по экспорту меда: поставки достигли 4 тысяч тонн, что превысило показатель за весь предыдущий... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T15:44+0300

2024-12-10T15:44+0300

2024-12-10T15:44+0300

россия

мед

агроэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83808/74/838087459_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_b3a3135e441f4a81eb6238e6eb223184.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия за январь-ноябрь 2024 года установила исторический рекорд по экспорту меда: поставки достигли 4 тысяч тонн, что превысило показатель за весь предыдущий год, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за период январь-ноябрь 2024 года поставки российского меда превысили 4 тысячи тонн. Это новый исторический рекорд: ранее за весь календарный год экспорт достигал отметки в 3,8 тысячи тонн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 43%", - говорится в сообщении. Отмечается, что основными странами-импортерами российского меда в 2024 году являются Словакия (26%), Сербия (21%), Китай (16%).

https://1prime.ru/20241210/khimikaty-853468483.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мед, агроэкспорт