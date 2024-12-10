https://1prime.ru/20241210/mishustin-853448446.html
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ - 10.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T00:16+0300
2024-12-10T00:16+0300
2024-12-10T00:16+0300
экономика
россия
москва
рф
михаил мишустин
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853448446.jpg?1733778988
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила пресс-служба кабмина России.
"Двенадцатого-тринадцатого декабря 2024 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета", - сказано в сообщении от пресс-службы кабмина.
Отмечается, что заседание Совета глав правительств СНГ пройдет под председательством российского премьера.
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, рф, михаил мишустин, снг
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ 12 и 13 декабря
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила пресс-служба кабмина России.
"Двенадцатого-тринадцатого декабря 2024 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета", - сказано в сообщении от пресс-службы кабмина.
Отмечается, что заседание Совета глав правительств СНГ пройдет под председательством российского премьера.
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.