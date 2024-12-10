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Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ - 10.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ - 10.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T00:16+0300
2024-12-10T00:16+0300
экономика
россия
москва
рф
михаил мишустин
снг
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила пресс-служба кабмина России. "Двенадцатого-тринадцатого декабря 2024 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета", - сказано в сообщении от пресс-службы кабмина. Отмечается, что заседание Совета глав правительств СНГ пройдет под председательством российского премьера. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
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россия, москва, рф, михаил мишустин, снг
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, СНГ
00:16 10.12.2024
 
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ

Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ 12 и 13 декабря

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила пресс-служба кабмина России.
"Двенадцатого-тринадцатого декабря 2024 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета", - сказано в сообщении от пресс-службы кабмина.
Отмечается, что заседание Совета глав правительств СНГ пройдет под председательством российского премьера.
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФМихаил МишустинСНГ
 
 
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