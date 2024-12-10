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В России в 2024 году предотвращено 190 терактов, заявили в НАК - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В России в 2024 году предотвращено 190 терактов, заявили в НАК
В России в 2024 году предотвращено 190 терактов, заявили в НАК - 10.12.2024, ПРАЙМ
В России в 2024 году предотвращено 190 терактов, заявили в НАК
В 2024 году спецслужбы России предотвратили 190 терактов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T12:08+0300
2024-12-10T12:10+0300
россия
теракт
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. В 2024 году спецслужбы России предотвратили 190 терактов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)."Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых 6 готовились участниками запрещенных в России движений "Маньяки Культ Убийц"* и "Колумбайн"* в учебных заведениях и местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении комитета.Более того, уточняется, что в текущем году были заблокированы счета более шести тысяч лиц, которые были причастны к финансированию терроризма. Отмечается, что в совокупности было заморожено свыше 230 миллионов рублей.В НАК заявили, что в России сейчас особое внимание уделяется защите объектов от террористических посягательств, активизировано противодействие идеологии терроризма и неонацизма. Более того, укрепляется взаимодействие с партнёрами из дружественных стран, в том числе по использованию международного банка данных по противодействию терроризму* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, теракт
РОССИЯ, теракт
12:08 10.12.2024 (обновлено: 12:10 10.12.2024)
 
В России в 2024 году предотвращено 190 терактов, заявили в НАК

НАК: в России предотвращено 190 терактов в 2024 году

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. В 2024 году спецслужбы России предотвратили 190 терактов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых 6 готовились участниками запрещенных в России движений "Маньяки Культ Убийц"* и "Колумбайн"* в учебных заведениях и местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении комитета.
Более того, уточняется, что в текущем году были заблокированы счета более шести тысяч лиц, которые были причастны к финансированию терроризма. Отмечается, что в совокупности было заморожено свыше 230 миллионов рублей.
В НАК заявили, что в России сейчас особое внимание уделяется защите объектов от террористических посягательств, активизировано противодействие идеологии терроризма и неонацизма. Более того, укрепляется взаимодействие с партнёрами из дружественных стран, в том числе по использованию международного банка данных по противодействию терроризму
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* Запрещенная в России террористическая организация
 
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