https://1prime.ru/20241210/nak--853463260.html
В России в 2024 году предотвращено 190 терактов, заявили в НАК
В России в 2024 году предотвращено 190 терактов, заявили в НАК - 10.12.2024, ПРАЙМ
В России в 2024 году предотвращено 190 терактов, заявили в НАК
В 2024 году спецслужбы России предотвратили 190 терактов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T12:08+0300
2024-12-10T12:08+0300
2024-12-10T12:10+0300
россия
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/52/841455292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e654a6e2b386cf69557bb4b46d1d27ef.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. В 2024 году спецслужбы России предотвратили 190 терактов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)."Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых 6 готовились участниками запрещенных в России движений "Маньяки Культ Убийц"* и "Колумбайн"* в учебных заведениях и местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении комитета.Более того, уточняется, что в текущем году были заблокированы счета более шести тысяч лиц, которые были причастны к финансированию терроризма. Отмечается, что в совокупности было заморожено свыше 230 миллионов рублей.В НАК заявили, что в России сейчас особое внимание уделяется защите объектов от террористических посягательств, активизировано противодействие идеологии терроризма и неонацизма. Более того, укрепляется взаимодействие с партнёрами из дружественных стран, в том числе по использованию международного банка данных по противодействию терроризму* Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20240729/nak-850515621.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/52/841455292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9125b35f9f030ee54b9146dc4a569539.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, теракт
В России в 2024 году предотвращено 190 терактов, заявили в НАК
НАК: в России предотвращено 190 терактов в 2024 году
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. В 2024 году спецслужбы России предотвратили 190 терактов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых 6 готовились участниками запрещенных в России движений "Маньяки Культ Убийц"* и "Колумбайн"* в учебных заведениях и местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении комитета.
Более того, уточняется, что в текущем году были заблокированы счета более шести тысяч лиц, которые были причастны к финансированию терроризма. Отмечается, что в совокупности было заморожено свыше 230 миллионов рублей.
В НАК заявили, что в России сейчас особое внимание уделяется защите объектов от террористических посягательств, активизировано противодействие идеологии терроризма и неонацизма. Более того, укрепляется взаимодействие с партнёрами из дружественных стран, в том числе по использованию международного банка данных по противодействию терроризму
Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК
* Запрещенная в России террористическая организация