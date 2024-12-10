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Комитет по стандартам кредитных организаций утвердил меры для нарушителей

Комитет по стандартам кредитных организаций утвердил меры для нарушителей - 10.12.2024, ПРАЙМ

Комитет по стандартам кредитных организаций утвердил меры для нарушителей

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил меры за несоблюдение принимаемых стандартов, наиболее строгой из них будет направление... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T18:03+0300

2024-12-10T18:03+0300

2024-12-10T18:04+0300

экономика

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МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил меры за несоблюдение принимаемых стандартов, наиболее строгой из них будет направление требования с передачей информации о нарушителе в ЦБ РФ для публикации на его сайте, сообщила пресс-служба Банка России. "Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил меры за несоблюдение стандартов. Теперь комитет сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов", - говорится в сообщении. "Наиболее строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передачей информации о нарушителе в Банк России для ее публикации на сайте регулятора", - добавил регулятор. Это будет возможно, если ранее комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта. Надзорный стандарт, в котором прописаны эти меры, согласован с Банком России и вступит в силу с 1 апреля 2025 года. Меры будут применяться за нарушения стандартов, допущенные кредитными организациями после этой даты, отмечает ЦБ. Кроме того, Банк России будет учитывать практику соблюдения банками стандартов деятельности в процессе надзора и при совершенствовании регулирования. Комитет был создан в мае 2024 года и на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. Первым документом, который утвердил комитет, стал Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков.

https://1prime.ru/20241209/banki-853438277.html

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меры, нарушения, банки