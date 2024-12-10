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Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору - 10.12.2024, ПРАЙМ
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору
Англосаксы перешли к открытым актам террора и попыткам физической ликвидации своих противников, ярким примером этого является покушение на словацкого премьера... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T09:48+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Англосаксы перешли к открытым актам террора и попыткам физической ликвидации своих противников, ярким примером этого является покушение на словацкого премьера Роберта Фицо. Под угрозой оказываются заметные лидеры, представляющие новый многополярный мир, заявил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России. Запад отказывается признавать завершение эпохи своего бесспорного доминирования, отметил Нарышкин в беседе с российским изданием "Разведчик". "Не сказать, что в Вашингтоне и Лондоне не понимают происходящего, но их колониальное мышление и глубоко укоренившийся расизм создают инертность. Хотя у англосаксов иногда нервы не выдерживают. Это проявляется в их переходе к открытым актам террора и попыткам физической ликвидации оппонентов. В их привычной формуле "купить или убить" явно начинает преобладать второй элемент", - подчеркнул Нарышкин. Директор СВР упомянул, что покушение на премьера Словакии Фицо, который отваживается защищать интересы своей страны, является лишь одним из примеров. В этой связи он напомнил о сообщениях угроз физической расправы в адрес президента Сербии Вучича и премьер-министра Венгрии Орбана. В то же время, российский политик рассказал, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании.
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россия, сша, великобритания, свр, сергей нарышкин
РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СВР, Сергей Нарышкин
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору
Нарышкин: англосаксы перешли к попыткам ликвидации несогласных с ними лидеров
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Англосаксы перешли к открытым актам террора и попыткам физической ликвидации своих противников, ярким примером этого является покушение на словацкого премьера Роберта Фицо. Под угрозой оказываются заметные лидеры, представляющие новый многополярный мир, заявил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России.
Запад отказывается признавать завершение эпохи своего бесспорного доминирования, отметил Нарышкин в беседе с российским изданием "Разведчик".
"Не сказать, что в Вашингтоне и Лондоне не понимают происходящего, но их колониальное мышление и глубоко укоренившийся расизм создают инертность. Хотя у англосаксов иногда нервы не выдерживают. Это проявляется в их переходе к открытым актам террора и попыткам физической ликвидации оппонентов. В их привычной формуле "купить или убить" явно начинает преобладать второй элемент", - подчеркнул Нарышкин.
Директор СВР упомянул, что покушение на премьера Словакии Фицо, который отваживается защищать интересы своей страны, является лишь одним из примеров. В этой связи он напомнил о сообщениях угроз физической расправы в адрес президента Сербии Вучича и премьер-министра Венгрии Орбана.
В то же время, российский политик рассказал, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании.
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