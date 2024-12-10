Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору - 10.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241210/naryshkin-853460017.html
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору - 10.12.2024, ПРАЙМ
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору
Англосаксы перешли к открытым актам террора и попыткам физической ликвидации своих противников, ярким примером этого является покушение на словацкого премьера... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T09:48+0300
2024-12-10T09:48+0300
россия
сша
великобритания
свр
сергей нарышкин
https://cdnn.1prime.ru/img/80451/55/804515532_0:148:2226:1400_1920x0_80_0_0_1990c80923515a23bc09f7e3cc781186.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Англосаксы перешли к открытым актам террора и попыткам физической ликвидации своих противников, ярким примером этого является покушение на словацкого премьера Роберта Фицо. Под угрозой оказываются заметные лидеры, представляющие новый многополярный мир, заявил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России. Запад отказывается признавать завершение эпохи своего бесспорного доминирования, отметил Нарышкин в беседе с российским изданием "Разведчик". "Не сказать, что в Вашингтоне и Лондоне не понимают происходящего, но их колониальное мышление и глубоко укоренившийся расизм создают инертность. Хотя у англосаксов иногда нервы не выдерживают. Это проявляется в их переходе к открытым актам террора и попыткам физической ликвидации оппонентов. В их привычной формуле "купить или убить" явно начинает преобладать второй элемент", - подчеркнул Нарышкин. Директор СВР упомянул, что покушение на премьера Словакии Фицо, который отваживается защищать интересы своей страны, является лишь одним из примеров. В этой связи он напомнил о сообщениях угроз физической расправы в адрес президента Сербии Вучича и премьер-министра Венгрии Орбана. В то же время, российский политик рассказал, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании.
https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853439896.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80451/55/804515532_83:0:2144:1546_1920x0_80_0_0_82cc626ceb2e09e330e2aab0aea8546e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, великобритания, свр, сергей нарышкин
РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СВР, Сергей Нарышкин
09:48 10.12.2024
 
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору

Нарышкин: англосаксы перешли к попыткам ликвидации несогласных с ними лидеров

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Англосаксы перешли к открытым актам террора и попыткам физической ликвидации своих противников, ярким примером этого является покушение на словацкого премьера Роберта Фицо. Под угрозой оказываются заметные лидеры, представляющие новый многополярный мир, заявил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России.
Запад отказывается признавать завершение эпохи своего бесспорного доминирования, отметил Нарышкин в беседе с российским изданием "Разведчик".
"Не сказать, что в Вашингтоне и Лондоне не понимают происходящего, но их колониальное мышление и глубоко укоренившийся расизм создают инертность. Хотя у англосаксов иногда нервы не выдерживают. Это проявляется в их переходе к открытым актам террора и попыткам физической ликвидации оппонентов. В их привычной формуле "купить или убить" явно начинает преобладать второй элемент", - подчеркнул Нарышкин.
Директор СВР упомянул, что покушение на премьера Словакии Фицо, который отваживается защищать интересы своей страны, является лишь одним из примеров. В этой связи он напомнил о сообщениях угроз физической расправы в адрес президента Сербии Вучича и премьер-министра Венгрии Орбана.
В то же время, российский политик рассказал, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
Зеленский рассказал, от кого не зависит приглашение Украины в НАТО
Вчера, 15:29
 
РОССИЯСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯСВРСергей Нарышкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала