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Чернышенко рассказал, сколько денег заложено в России на науку на 2025 год

Чернышенко рассказал, сколько денег заложено в России на науку на 2025 год - 10.12.2024, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал, сколько денег заложено в России на науку на 2025 год

Бюджет 2025 года закладывает на 14% больше денег на науку, чем было заложено в уходящем году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T13:39+0300

2024-12-10T13:39+0300

2024-12-10T13:39+0300

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Бюджет 2025 года закладывает на 14% больше денег на науку, чем было заложено в уходящем году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В бюджете 2025 года в рамках Государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" денег на науку заложено на 14% больше, чем в 2024 году. Если быть точным, на 83,3 миллиарда рублей", - сказал Чернышенко на собрании членов Российской академии наук (РАН). Чернышенко отметил, что основное увеличение идет по разделу "фундаментальные научные исследования" – на 50,1 миллиарда рублей. "В целом бюджет на научные исследования и разработки составит 665 миллиардов рублей. На 10% увеличится финансирование прикладных научных исследований", - добавил вице-премьер. Кроме того, он напомнил, что доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, выросла до 92%, также три четверти родителей несовершеннолетних детей хотели бы, чтобы они построили карьеру в области разработок будущих технологий.

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россия, дмитрий чернышенко