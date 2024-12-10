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В России спрогнозировали рекордный за 10 лет ввод коммерческой недвижимости - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В России спрогнозировали рекордный за 10 лет ввод коммерческой недвижимости
В России спрогнозировали рекордный за 10 лет ввод коммерческой недвижимости - 10.12.2024, ПРАЙМ
В России спрогнозировали рекордный за 10 лет ввод коммерческой недвижимости
Прогнозируемый объем ввода коммерческой недвижимости в России по итогам 2024 года составляет 6,4 миллиона квадратных метров, что станет рекордным значением за... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T10:13+0300
2024-12-10T10:13+0300
россия
коммерческая недвижимость
ввод жилья
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Прогнозируемый объем ввода коммерческой недвижимости в России по итогам 2024 года составляет 6,4 миллиона квадратных метров, что станет рекордным значением за последние десять лет, сообщила консалтинговая компания Nikoliers. Более 80% общего объема ввода приходится на складской сегмент. По прогнозам Nikoliers, тренд сохранится и в 2025 году, в котором ожидается новый рекорд – 8 миллионов квадратных метров, где наибольшая доля ввода снова придется на сегмент складской недвижимости. В 2026-2027 годах ввод коммерческой недвижимости снизится до показателей 6-6,1 миллиона квадратных метров, ожидают в компании, однако он может быть скорректирован в большую сторону. "Уходящий 2024 год на рынке недвижимости России был щедр на рекорды. Средняя ставка на аренду складов выросла на 40%, а по портфелю наиболее качественных объектов офисных объектов в столице – на 32%. Такого не было с середины 90-х годов, это колоссальный рост. Мы также прогнозируем, что рост арендных ставок, особенно в сегментах складской и офисной недвижимости, продолжится из-за существенного дисбаланса спроса и предложения", – приводится в сообщении комментарий партнера компании Николая Казанского. Кроме того, указывается в сообщении, по итогам года объем вложений в покупку объектов коммерческой недвижимости и земельные участки под девелопмент составит более 1 триллиона рублей, что станет максимальным объемом инвестиций за всю историю рынка.
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россия, коммерческая недвижимость, ввод жилья
РОССИЯ, коммерческая недвижимость, ввод жилья
10:13 10.12.2024
 
В России спрогнозировали рекордный за 10 лет ввод коммерческой недвижимости

Nikoliers: ввод коммерческой недвижимости в России находится на рекордном уровне

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на правобережье Новосибирска
Вид на правобережье Новосибирска - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Прогнозируемый объем ввода коммерческой недвижимости в России по итогам 2024 года составляет 6,4 миллиона квадратных метров, что станет рекордным значением за последние десять лет, сообщила консалтинговая компания Nikoliers.
Более 80% общего объема ввода приходится на складской сегмент. По прогнозам Nikoliers, тренд сохранится и в 2025 году, в котором ожидается новый рекорд – 8 миллионов квадратных метров, где наибольшая доля ввода снова придется на сегмент складской недвижимости.
В 2026-2027 годах ввод коммерческой недвижимости снизится до показателей 6-6,1 миллиона квадратных метров, ожидают в компании, однако он может быть скорректирован в большую сторону.
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"Уходящий 2024 год на рынке недвижимости России был щедр на рекорды. Средняя ставка на аренду складов выросла на 40%, а по портфелю наиболее качественных объектов офисных объектов в столице – на 32%. Такого не было с середины 90-х годов, это колоссальный рост. Мы также прогнозируем, что рост арендных ставок, особенно в сегментах складской и офисной недвижимости, продолжится из-за существенного дисбаланса спроса и предложения", – приводится в сообщении комментарий партнера компании Николая Казанского.
Кроме того, указывается в сообщении, по итогам года объем вложений в покупку объектов коммерческой недвижимости и земельные участки под девелопмент составит более 1 триллиона рублей, что станет максимальным объемом инвестиций за всю историю рынка.
 
РОССИЯкоммерческая недвижимостьввод жилья
 
 
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